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台灣美光、泰豐輪胎大量人力縮減 桃市府：專案協助員工轉職

中央社／ 桃園17日電

桃園市政府今天表示，針對台灣美光預計優離150名員工，泰豐輪胎提報大量解僱逾200人，已規劃專案，啟動就業轉銜機制、開設單一服務窗口、諮詢服務專線及入廠辦理徵才。

桃園市政府就業職訓服務處今天發布新聞稿表示，近期台灣美光晶圓科技股份有限公司宣布縮減人力，泰豐輪胎股份有限公司也宣布觀音廠將停產，桃園市政府已迅速啟動就業轉銜機制，協助員工順利轉職。

桃市府就業職訓服務處表示，台灣美光預計以員工自主優離方式縮減150名人力；泰豐輪胎則已在10日宣布旗下觀音廠將停產，並在15日向桃市府提報大量解僱計畫書，預計3月及4月分批解僱員工逾200人。

桃市府就業職訓服務處表示，針對這2家公司發布的縮減人力訊息，已規劃相關機制專案協助；台灣美光優離員工部分，提供單一服務窗口及洽詢專線服務（03-3333130），另訂3月10日辦理台灣美光優離員工徵才活動服務，計有32家廠商、1500個職缺供選擇。

針對泰豐輪胎預計資遣員工部分，預計在2月底及3月底入廠舉辦員工權益說明會，轉職需求部分，將於員工權益說明會時併同辦理徵才活動；另規劃在21日及3月15日辦理2場徵才活動，預計提供1300個職缺，同時運用相關就業津貼方案，協助員工轉職。

桃園市政府就業職訓服務處處長劉玉儀表示，在台灣美光公司、泰豐公司宣布縮減人力訊息時，已即時刻掌握公司營運動向，啟動相關就業輔導機制，協助勞工轉業並保障其權益，務必讓對勞工之衝擊減至最低。

泰豐輪胎 桃園

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