竹縣翁厝圳遭排大量油汙恐毀良田 吸油棉片釀二次汙染

新竹縣竹北市有民眾陳情東華自辦市地重劃區內灌溉溝渠長期遭排放工業廢水，翁厝圳過年前還出現大量油汙，散發惡心油汙味，農田水利署緊急投放吸油棉片，近一個月過去吸滿油汙後仍擱置現場，有二次汙染疑慮。縣府環保局今辦會勘懷疑保泰三路廠商排汙，後續將由環保署協助加裝監視器，並要求農田水利署盡快清除吸油棉片。

翁厝圳為竹北市溝貝地區重要灌溉溝渠，聯興里長陳威男說，去年12月開始發現有異常油汙被排放入溝貝大排，今年過年前更誇張，紅褐色的油汙綿延上百公尺，他立刻確認在保泰三路周邊的大排都有油汙痕跡，還散發濃濃油汙臭味，數量龐大懷疑是廠商偷排所為。

由於當地油汙事件近月頻發生，還有民眾陳情看到白色汙水，縣府環保局今邀集環保署環境督察總隊北區環境督察大隊、農委會農田水利署新竹管理處、縣府工務處單位到場會勘釐清東華重劃區內及周邊灌溉溝渠流向，縣議員蔡蕥鍹、鄭美琴等人也到場關切。

先前發現有大量油汙堆積的保泰五路翁厝圳水門處，今天仍在水面處仍可見淡淡油汙，沿水門處往下游走到新興路99號水門處，則有農田水利署1月底為了吸油投放的大量吸油棉片遺留在水門旁，原本白色棉片幾乎都吸飽了油汙被染黃，並飄散惡心油臭味。

縣府工務處指出，東華自辦市地重劃區有專用的汙水下水道系統，在環北路三段旁設有汙水場，並有專管排入鳳山溪，廠商汙水都會經過處理，懷疑可能是明渠或從道路側溝排放至地勢較低的大排。

農田水利署新竹管理處人員也喊冤「我們也是受害者」，下游灌溉大片良田，得知翁厝圳油汙汙染事件有溯源追查確認上游都是乾淨，可疑範圍鎖定保泰三路周邊約幾百公尺，懷疑是有暗管偷排或遭到不肖人士偷倒。盼架設監視網盡快抓到行為人破案。

農田水利署新竹管理處1月底已經先投放了吸油棉片處理，吸滿大量油汙，但近1個月來仍擱置在水圳內，當地居民反映應盡快清除，但向農田水利署、縣府環保局與竹北市公所清潔隊反映卻是互推皮球。農水署則表示棉片為事業廢棄物，不知該如何處理，希望環保單位協助清除棉片。