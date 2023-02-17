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苗栗苑裡水坡里堆肥廠再度有惡臭 環保兩度稽查無違規

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣縣環保局接獲檢舉，昨晚及今天上午兩度前往稽查，不過並無違規事實。圖／縣環保局提供
苗栗縣縣環保局接獲檢舉，昨晚及今天上午兩度前往稽查，不過並無違規事實。圖／縣環保局提供

苗栗縣苑裡鎮水坡里穩盛農藝科技公司屢次遭居民陳情抗議排放臭味，昨深夜再傳臭味遭檢舉，環保局稽查隊連夜前往稽查不得其門而入，今天上午再度前往稽查，不過並無具體臭味，場內操作也無違規事實。

多次接獲當地居民陳情的縣議員陳品安，相當關切，今天上午她也與環保局稽查人員共同前往稽查。她表示，上午進入廠區，發現部分堆肥有刺鼻發酵味道，廠內空汙防制設備有正常運轉，惡臭是否超標有待環保單位持續監測。

環保局指出，該廠製程為植物性廢棄物的自然酸酵反應，防治設備運作時間是上午6點30分至晚間11點，夜間仍會產生反應味道。昨深夜因無法聯繫到負責人開門，稽查人員不得其門而入，但發現廠外味道並不明顯；今天稽查雖無違規事實，但仍要求廠方延長防治設備運轉時間，避免產生異味，影響居民權益，同時三天內在廠外設置聯繫人電話；至於進場申報的廢棄物數量有無超量，因為是以每月為單位的總量管制，收受量部分經查核也沒有超量。

味道 廢棄物 超標

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