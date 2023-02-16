竹縣拚公園遊戲場檢驗改善 竹東擬追加預算增特色遊具

依衛福部法規，兒童遊戲場設施若未在1月24日完成備查須封閉或拆除。新竹縣統計仍有72處公園尚未通過檢驗或不合格，竹東鎮12處就有9座封閉迄今1個多月，讓親子大失所望，公所回應今年將追加預算改善，並趁此機會增設特色遊具，盡快開放使用。

新竹縣政府產發處彙整各鄉鎮公設兒童遊戲場設施最新檢驗情形，全新竹縣96處高達72處不合格或還未檢驗，比例達75%。其中湖口鄉、新埔鎮、關西鎮不合格或未檢驗比例百分百，竹東鎮90％、竹北市也高達78%，都仍待檢驗改善。

產發處長陳偉志說，公園屬於地方自治事項，由各鄉鎮公所權管，不少公園設置多年難以符合法規要求，雖有向中央反映，希望能以加強告示方式因應，但衛福部仍希望地方編列預算改善，已轉請鄉鎮公所配合，並向民眾妥善說明。

竹東鎮是竹縣人口第2多鄉鎮，公園遊戲場不合格或未檢驗比例達9成，從今年1月起拉起封鎖線封閉，禁止民眾使用。熱門的台泥親子公園也可見多處封鎖線，有家長認為設施狀態良好，還是忍不住帶著孩子穿梭水泥管遊戲，表示遊戲場環境不錯，也有鋪設草皮相對安全，應該盡快開放。

竹東鎮公所指出，11座公園經確認有2座台鐵橋下公園、大同來寮廣場檢驗合格，已經開放，台泥親子公園為縣府施作，將由縣府委託檢驗單位檢驗。其餘8座公園正由公所安排期程改善、檢驗，中正公園、新正公園已經通過檢驗，將在3月底前利用公園維護預算改善完畢。