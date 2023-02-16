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大園區農會盈餘第1名 張善政讚理事長帶領農會蓬勃發展

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加大園區農會農民節表揚大會，還參觀現場攤位成果發表，肯定農友的傑出表現。記者鄭國樑／攝影
張善政參加大園區農會農民節表揚大會，還參觀現場攤位成果發表，肯定農友的傑出表現。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午參加大園區農民節大會，致詞時指出，大園區農會創立至今已超過百年，在游智健理事長領導之下，業務蒸蒸日上，截至去年12月底，農會存款總金額237億530萬元，放款108億1758萬元、總盈餘達1億4522萬8119元，不但是全市各區農會盈餘第1名，更創下農會成立百餘年來最高紀錄，也榮獲111年第16屆農金獎農業金庫策略合作獎優等獎項，亮眼表現值得肯定。

張善政指出，市府今年持續推出多項農業補助，包括「桃園市112年農業生產農機具（設備）補助計畫」，加碼補助青年從農創業貸款利息等；此外，桃園今年起65歲以上長者或原住民年滿55歲者，三節禮金調高至2500元，並取消排富條款，目前春節禮金已全數發放，期盼讓長者感到溫暖，也讓桃園農業更加蓬勃發展。

張善政說，大園區農產品多元且品質優良，尤其著名農產「三瓜一麥」西瓜、香瓜、地瓜及蕎麥非常受歡迎；農會也結合當地農特產品，成功研發蕎麥養生地瓜飲及蕎麥元氣堅果飲，今天農民節慶祝活動首度發表，而現場展售活動也邀請青農販售花卉、蜂蜜、米製品、田媽媽品牌商品及寶聰牧場點心坊等，展現桃園豐富的特色農產。

張善政在農民節慶祝表揚大會頒傑出專業農民給楊文雄，傑出優良婦女給楊雨涵兩位傑出農友，其中楊文雄西瓜栽種面積達1公頃，不斷專研精進栽培技術，榮獲111年度桃園市瓜果評鑑小西瓜組冠軍，楊雨涵長期參與農會講習活動，平時在鄉里間亦熱心公益，對農會業務推廣多有助益。

農業局長陳冠義表示，為輔導農民汰換老舊農業機械，市府頒訂「桃園市112年農業生產農機具（設備）補助計畫」，轄區內農民、產銷班、農民團體等實際從事農業生產工作者，可至各區公所或農會，申請大、小型農機補助，大型農機申請至2月28日、小型農機申請至8月底，以補助三分之一為原則，最高以30萬元補助款為限，鼓勵農民汰換老舊農機，提升收穫效率及產量。

陳冠義說明，除了農機補助計畫，市府今年還推動的青年從農輔導計畫，將增加智慧農業相關培訓課程，以建立科技產銷模式，為青農打造更好的創業環境，並減輕青年從農的經濟負擔。未來市府亦將與農會及農友共同努力，持續推動「農民健康保險」、「農民職業災害保險」、「農業保險法」及「農民退休儲金條例」等福利，讓桃園農業持續創新發展。

今日包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、行政院農委會農糧署北區分署秘書李瑞玉、桃園區農業改良場課長姜金龍、市府農業局長陳冠義、大園區長徐藍科、大園區農會理事長游智健、常務監事游象河、總幹事呂理標、桃園市農會主任林羅生、桃園市青農聯誼會長林建洲等均一同出席活動。

張善政參加大園區農會慶祝農民節表揚大會。記者鄭國樑／攝影
張善政參加大園區農會慶祝農民節表揚大會。記者鄭國樑／攝影

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