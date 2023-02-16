桃園草漯農田水利活動中心開工 融合生產生態生活特色

農業委員會農田水利署桃園管理處今天上午舉辦草漯農田水利活動中心新建工程開工典禮，農水署署長蔡昇甫主持，觀音區市議員吳進昌、許更生和在地里長、立委黃世杰、桃園市政府都市發展局長江南志都到場。

市議員徐其萬指出，農水署當初把全國各水利會改制為公部門，土地也收歸國有，卻沒有任何回饋地方和農民的機制，尤其是桃園管理處的前身是桃園農田水利會，有龐大的土地資產，總價值遠超出其他的水利會。航空城開發計畫採區段徵收，政府從水利會收回的土地也有很多地參加區段徵收，是很驚人的財產，政府應該要回饋，在航空城計畫範圍內為農民和地方除了蓋活動中心、展示館，也要協助地方政府蓋學校、社宅，讓土地的分配和使用更公平。

草漯農田水利活動中心在觀音區草漯廣青路、福山路二段口，農水署桃園管理處草漯工作站對側。蔡昇甫署長表示，活動中心工程總經費約2900萬元，也將成為未來水利會的草漯工作站，為地區農民帶來更便利優良的服務，也將提供農民小聚休憩的需求，建築屋頂也留設未來太陽能發電空間，以期能達到建築永續共生的宗旨。

桃園管理處說明，草漯農田水利活動中心位於觀音區廣福里，完工啟用後將取代草漯工作站現址，將更便利於桃園大圳第8支線所屬33口池塘灌溉設施的管理，及灌溉用水調配，滿足農民用水調配申請需求外，也在生態、 綠能【綠能】綠能就是綠色能源的簡稱，行政院國家發展委員會定義綠色能源為「此能源能夠透過自然界的循環生產，且源源不絕，在生產的過程中，不會造成環境汙染。」由於綠色能源循環再生的特性，因此也可稱為再生能源。常見的綠色能源包括太陽能、水力能、風力能、海洋能、地熱能、氫能和生質能等。 、環保、永續的前提下，增加了草漯地區農民及民眾休憩聚會的優美場所，將農水署「生活、生產及生態」的功能完美整合於一處。

桃園管理處指出，活動中心基地位置面積567平方公尺、171.52坪。水利工作站是農民灌溉水路的管理與災害預防，平常則為農民聚會的一個重要據點，所以水利工作站就如同水汴頭作為水路的匯聚、交錯點。草漯地區有著知名的沙丘、白千層步道等地方特色，活動中心的設計將以草漯的流動與匯聚為概念，並配合地草漯沙丘、白千層步道的地方特色來創造指標性的集會地景。