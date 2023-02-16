聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市加入中台灣區域治理平台 高虹安：經驗共享

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今日出席中台灣區域治理平台會議，有左起苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、台中市盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科。圖/新竹市政府提供
今日出席中台灣區域治理平台會議，有左起苗栗縣長鍾東錦、南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠、彰化縣長王惠美、台中市盧秀燕、雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安及新竹縣長楊文科。圖/新竹市政府提供

中台灣區域治理平台今舉辦啟動儀式，新竹市長高虹安也出席，與台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科等八縣市首長齊聚台中市府，宣示竹市正式加入。

盧秀燕表示，成立平台有兩個意義，第一，在橫向方面「緊密合作、擴大幸福」，唯有八縣市緊密合作，700萬民眾才能有1乘8的方便和幸福。第二，在縱向方面「唯有地方團結，力量才能更大」地方政府單打獨鬥的力量薄弱，唯有團結，地方民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。

高虹安表示，感謝盧秀燕的誠摯邀請，跨域治理是地方政府的必要功課，竹市很榮幸能加入中台灣區域治理平台，今天抱持著向前輩們請益學習的心情前來，未來期盼透過治理平台，與各縣市政府建立長期、穩定的合作關係，互助互惠、經驗共享，讓區域治理平台成為縣市政府的標竿，大家一起共創多贏、共融共好。

高虹安表示，與竹市生活圈最緊密的就是新竹縣，再來是苗栗縣，在地方公協會、會議等不停遇到2位縣長，竹竹苗生活圈關係非常緊密。上任後立刻成立新竹縣市整合溝通平台，也已經開過幕僚長會議，具體討論垃圾、交通等問題，相信跨域合作治理將是民眾的福氣，而八個縣市的合作，會是民眾更大的福氣。

市府表示，中台灣區域治理平台囊括新竹到嘉義共計八個縣市，總人口數超過700萬人，土地面積占全國三分之一。這幾年在疫情防治、空品改善與交通協控等議題合作上，頗具成效，影響深遠。

高虹安 盧秀燕

延伸閱讀

影／加入區域治理平台被解讀藍白合 高虹安：沒過問黨派

楊文科參與中台灣區域治理 盼聯手爭代理教師薪資補貼

代理教師全年聘期 盧秀燕籲中央統一制度

楊文科讚盧「是不錯的人選」暗示角逐2024？ 盧秀燕這樣回應

相關新聞

桃園草漯農田水利活動中心開工 融合生產生態生活特色

農業委員會農田水利署桃園管理處今天上午舉辦草漯農田水利活動中心新建工程開工典禮，農水署署長蔡昇甫主持，觀音區市議員吳進昌...

竹市加入中台灣區域治理平台 高虹安：經驗共享

中台灣區域治理平台今舉辦啟動儀式，新竹市長高虹安也出席，與台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦...

社宅內庇護工場今開幕 張善政：支持身障朋友穩定就業

桃園市勞動局在社宅蘆竹2號內成立「樂芽潤米庇護工場」，今天正式開幕啟用。桃園市長張善政今天上午主持揭牌開幕儀式時表示，庇...

大新竹房市有預售案逼近8字頭 專家建議往「這2重劃區」找房

大新竹房市居高不下，這2年預售案銷售價已經來到7字頭，新竹市關埔重劃區甚至有預售案最高價逼近8字頭大關。信義房屋竹二區協...

卓蘭1310號保安林檢訂公告 全區屬石虎重要棲地範圍

苗栗縣卓蘭鎮境內編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，這片保安林經檢訂後面積約為55.6...

苗縣+337例！3族群發禮券 鼓勵接種新冠疫苗

苗栗縣今天新增新冠肺炎確診337例，去年1月1日迄今累計本土案例22萬2270人，人口占比確診率達41.54%。苗栗縣6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦