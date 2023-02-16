社宅內庇護工場今開幕 張善政：支持身障朋友穩定就業

桃園市勞動局在社宅蘆竹2號內成立「樂芽潤米庇護工場」，今天正式開幕啟用。桃園市長張善政今天上午主持揭牌開幕儀式時表示，庇護工場將有6位需要照顧的身心障礙者進駐，希望他們能透過工作得到更多成就感，未來店鋪也會使用桃園在地米製作健康米饅頭、米貝果等食品，歡迎各界踴躍購買，一起支持身障朋友穩定就業。

樂芽潤米庇護工場由營造身心障礙者平等就業機會的樂芽永續股份有限公司與桃園在地品牌潤米合作成立，6位身心障礙者將使用米穀粉配方與台灣在地食材，製作口味多樣的手工餅乾與蛋糕。

張善政表示，每個生命都是非常珍貴的，即便先天條件有所不足，但是只要透過後天的努力及社會各界的熱心照顧，每個生命都能發揮價值，這也是市府輔導設立庇護工場最重要的目的。

張善政指出，市府一向重視身心障礙者就業，目前桃園已核發設立20家庇護工場，可提供183個庇護性就業機會，將持續輔導成立庇護工場，讓每一位需要被照顧的市民都能被妥善照顧，打造桃園成為一個安和樂利的溫暖城市。