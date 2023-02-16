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大新竹房市有預售案逼近8字頭 專家建議往「這2重劃區」找房

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
專家建議，自住購屋族群可往水瀧重劃區看屋。圖／信義房屋提供
專家建議，自住購屋族群可往水瀧重劃區看屋。圖／信義房屋提供

新竹房市居高不下，這2年預售案銷售價已經來到7字頭，新竹市關埔重劃區甚至有預售案最高價逼近8字頭大關。信義房屋竹二區協理張家榮分析，購屋族要找總價1500萬元以內的三房產品已不易，因此買盤有從蛋黃區外溢、輻射的現象，剛需進場建議往竹北市的潛力亮點區域華興重劃區、水瀧重劃區找房。

大新竹地區因坐擁新竹科學園區，竹科人是支撐房市的關鍵族群。不過，張家榮觀察，隨著去年科技廠的產能轉為疲弱、房市相關政策如平均地權條例將上路，雖不至於影響房價，但園區客轉為相對保守，會以自身財務整體作盤算，買房不貿然躁進。

張家榮表示，過去2年竹北房市從每坪單價27、28萬元，漲到60至70萬元，雖然房價很高，但賣房者惜售，擔心「賣掉之後就買不回來」，因此市場上因急售的物件不多，因此供給量並不多，他認為今年2023年，新竹房市可望轉為「自用」當道。

張家榮說，居住剛需仍可持續進場，過去新竹地區總價1500至1800萬元的三房產品熱銷，但隨前年房市熱，要找此價位的三房產品已不易，因此買盤有從蛋黃區外溢、輻射的現象，剛需進場可往潛力亮點區域華興重劃區、水瀧重劃區找房。

華興重劃區、水瀧重劃區都在新竹縣竹北市，都是從精華地段向外擴充發展的區域，也因此房價相對親民，也有一定的生活機能。華興重劃區單價約為40至45萬元，鄰近AI科技園區的水瀧重劃區單價約40至45萬，視屋齡與建商品牌而定，具有價格優勢。

張家榮也分析，平均地權條例未來實施上路，新屋銷售價若是讓消費者卻步、預售屋又不可換約的情況下，將導致消費者選擇產品項目縮減，只能轉戰中古屋市場，首選為標準3房型產品，市場指名度高。未來大新竹交通建設若能開展，也是房市利多。

重劃區 新竹 北市

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