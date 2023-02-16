卓蘭1310號保安林檢訂公告 全區屬石虎重要棲地範圍
苗栗縣卓蘭鎮境內編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，這片保安林經檢訂後面積約為55.68公頃，比上次檢訂結果減少約0.06公頃，但全區面積都位於石虎重要棲地範圍內，林務局及縣府農業處呼籲鄉親在進入保安林範圍後請留意自身行為，共同維護保安林環境，同時也守護石虎生存棲地。
縣府農業處指出，保安林功能為預防災害或為涵養水源、國防、公共衛生等必要目的，共區分為 16 類，不論所有權屬，都以社會公益為目的，藉由豐富的森林資源及植群覆被，截留雨水、減少沖蝕、保護土地，植物根系更可穩固土壤、增加孔隙，達到鞏固土石、涵養水源等作用。另外，沿海區域的保安林則有抵擋強風、鹽霧等危害，達到防風、防潮效果，保護全民生命財產安全。
農業處林務科指出，這次檢訂公告的1310號保安林位於卓蘭鎮內灣里，由卓蘭市區行駛苗58線道路往白布帆方向，至內灣村再續行約800公尺，左側即為保安林起點，續行2100公尺至「東安」為保安林終點，這片保安林帶由東至西走向，長度約2200公尺，平均寬度約20至480公尺，屬狹長型，海拔高度從450至500公尺間，高低落差稍大，全區坡度都在30％以上，部分區域地勢陡峻。這片保安林屬「土砂捍止保安林｣，編入目的是為防止土砂崩壞、流失以免造成附近農耕地損害，維護當地居民生命財產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言