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卓蘭1310號保安林檢訂公告 全區屬石虎重要棲地範圍

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，全區都位於石虎重要棲地範圍內。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，全區都位於石虎重要棲地範圍內。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮境內編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，這片保安林經檢訂後面積約為55.68公頃，比上次檢訂結果減少約0.06公頃，但全區面積都位於石虎重要棲地範圍內，林務局及縣府農業處呼籲鄉親在進入保安林範圍後請留意自身行為，共同維護保安林環境，同時也守護石虎生存棲地。

縣府農業處指出，保安林功能為預防災害或為涵養水源、國防、公共衛生等必要目的，共區分為 16 類，不論所有權屬，都以社會公益為目的，藉由豐富的森林資源及植群覆被，截留雨水、減少沖蝕、保護土地，植物根系更可穩固土壤、增加孔隙，達到鞏固土石、涵養水源等作用。另外，沿海區域的保安林則有抵擋強風、鹽霧等危害，達到防風、防潮效果，保護全民生命財產安全。

農業處林務科指出，這次檢訂公告的1310號保安林位於卓蘭鎮內灣里，由卓蘭市區行駛苗58線道路往白布帆方向，至內灣村再續行約800公尺，左側即為保安林起點，續行2100公尺至「東安」為保安林終點，這片保安林帶由東至西走向，長度約2200公尺，平均寬度約20至480公尺，屬狹長型，海拔高度從450至500公尺間，高低落差稍大，全區坡度都在30％以上，部分區域地勢陡峻。這片保安林屬「土砂捍止保安林｣，編入目的是為防止土砂崩壞、流失以免造成附近農耕地損害，維護當地居民生命財產。

苗栗縣卓蘭鎮編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，全區都位於石虎重要棲地範圍內。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，全區都位於石虎重要棲地範圍內。圖／苗栗縣政府提供

內灣 石虎 苗栗縣

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