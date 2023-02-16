卓蘭1310號保安林檢訂公告 全區屬石虎重要棲地範圍

苗栗縣卓蘭鎮境內編號第1310號的土砂捍止保安林經農委會辦理檢訂，最近結果出爐並公告，這片保安林經檢訂後面積約為55.68公頃，比上次檢訂結果減少約0.06公頃，但全區面積都位於石虎重要棲地範圍內，林務局及縣府農業處呼籲鄉親在進入保安林範圍後請留意自身行為，共同維護保安林環境，同時也守護石虎生存棲地。

縣府農業處指出，保安林功能為預防災害或為涵養水源、國防、公共衛生等必要目的，共區分為 16 類，不論所有權屬，都以社會公益為目的，藉由豐富的森林資源及植群覆被，截留雨水、減少沖蝕、保護土地，植物根系更可穩固土壤、增加孔隙，達到鞏固土石、涵養水源等作用。另外，沿海區域的保安林則有抵擋強風、鹽霧等危害，達到防風、防潮效果，保護全民生命財產安全。