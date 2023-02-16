中壢新明市場2樓4鋪招租 提供租金減免優惠

桃園中壢新明市場2樓去年6月才以「青銀共市」文創市集型態開幕，保留原有攤商招攬咖啡、烘焙及手作等10攤文創店家進駐，不過效果不彰；桃市府經濟發展局表示，目前共有4攤空鋪出租，將提供第1年免收租金，第2年租金半價優惠，並提供3個月試營運期。

新明公有零售市場於1990年興建完成，當初設計1、2樓讓傳統市場攤商進駐，不過僅有1樓招租出去，2樓僅有幾家算命、服飾雜貨攤商，市府為活化改以青銀共市方式發展，不過文創市集發展不彰，未能帶入人潮。

經發局表示，為提升傳統市場攤位使用，豐富市場商品內容，14日已公告新明公有市場2樓空攤招租；經發局長張誠指出，新明公有零售市場2樓共32個攤舖位，目前尚有4個空鋪將招租，但凡營運計畫有特色、具文創性質，擅長網路行銷優質攤商，歡迎提出申請。

張誠說，因應2樓來客數較少，經審核入選者，除水電費及管理費外，將提供第1年免收租金，第2年租金半價優惠，並提供3個月試營運期。另為活絡市場空間並促進買氣，攤商進駐後市府經發局也將於今年5月至10月辦理常設展覽及市集集客活動，期能帶來不一樣的新氣象。

經發局表示，凡已成年設籍於桃園，具有營業能力而且親自經營的市民，皆可向經發局申請，申請期限自即日起至2月28日下午5時止，相關申請書件請上經發局網頁下載。