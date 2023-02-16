苗縣+337例！3族群發禮券 鼓勵接種新冠疫苗

苗栗縣今天新增新冠肺炎確診337例，去年1月1日迄今累計本土案例22萬2270人，人口占比確診率達41.54%。苗栗縣65歲以上民眾、6個月以上至4歲的幼童平均接種率都低於全國，縣府為鼓勵民眾接種降低新冠肺炎感染導致的重症與死亡，都贈送500元禮券，另外也增加50至64歲族群接種追加劑，也可獲得200元超商禮券。

苗栗縣衛生局指出，縣內各年齡層在6個月內曾接種雙價疫苗追加劑者，其中65歲以上至74歲的接種率為22.45％，低於全國平均接種率30.21％；75歲以接種率18.45％，也低於全國平均26.52％。

衛生局表示，新冠疫情未歇，為降低感染導致重症與死亡，接種疫苗是最好手段，為鼓勵家中有長幼族群的50至64歲族群接種第4劑，凡設籍苗栗縣50至64歲年齡層施打第4劑，都可獲200元超商禮劵或等值衛教品；65歲以上長者及6個月至4歲年齡層如設籍、居住、工作或就學於苗栗，施打任何1劑新冠疫苗，可獲500元超商禮劵或等值衛教品；以上疫苗獎勵禮劵發放至2月28日止，請符合資格者把握機會盡速接種，以提升免疫力，保護自己及家人健康。