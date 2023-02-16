桃園蘆竹一號社宅4月7日起申租 112戶保留12戶優先入住

桃園市政府住宅發展出今天表示，蘆竹區第二座社會住宅全新落成，4月7日至14日招租，合計有全新112戶出租住宅提供民眾申請承租，其中保留12戶給育有兩名以上未成年子女，或三代同堂身分的申請人優先入住。

蘆竹一號社會住宅坐落於蘆竹區大興三街及大興十一街交接處，臨近二二八紀念公園，與大竹商圈及大竹國中、小學，上學徒步10分鐘就可以到學校，休憩、生活及就學機能齊全。蘆竹一號社宅提供一房型、二房型，公共空間規畫健身房、韻律教室、會議室及交誼廳。

住宅發展處說明，想要申請社會住宅需年滿18歲以上，並於桃園市設籍或就學就業，申請人及其家庭成員須於桃園、雙北、基隆及新竹縣市都無自有住宅，全員平均每人每月收入不超過5萬5920元，不動產總價值低於580萬元。這次受理在收入及不動產限額相較去年都有提高；另外，只要有在桃園市就學就業事實的民眾，非設籍在桃園也可以來申請。

申請時間自4月7日上午8點起至4月14日下午5點，至桃園市社會住宅申租管理系統網站線上填寫申請書並上傳相關文件。受理截止後由桃園市社會住宅服務中心審查、評點抽籤、補件、看屋選屋等作業，最快今年7月起租，申請須知、程序等詳情可至社會住宅服務中心網站查詢 。