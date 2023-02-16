楊文科參與中台灣區域治理 盼聯手爭代理教師薪資補貼

中台灣區域治理平台今天正式成立，台中市長盧秀燕邀集新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安等8縣市首長共同參與。楊文科在會中提出希望能在行政院會中爭取代理教師的全年薪資，並邀大家共襄盛舉新竹縣即將在4月22日舉辦的全國中等學校運動會。

楊文科說，過去中央重北輕南，如今重南輕北，都忽略中部發展，如今盧秀燕市長站出來登高一呼，期望能向北、向南、向東都做最好的連結，楊文科盛讚盧秀燕「你確實是個不錯的人選」。楊也期望盧市長能在行政院會為中台灣講話，第一件事幫代理教師薪資補完，照顧代理老師的權益，他說，中台灣強強聯手，一定會創造出奇蹟。

盧秀燕會後受訪也提及，目前最新的議題就是代理教師的權益，過去幾十年來，大部分的縣市財政有困難，「否則誰不願意做」，如今有些縣市決定要做、未宣布的縣市也想做，因此會向中央建議全國統一，以免造成不同縣市面臨狀況不一樣，她也強調，地方想要做，「不是不想做而是做不起」，建議全國統一制度。

楊文科表示，新竹縣的人口0到6歲達到百分之6.8為全國最高、65歲以上人口占比為13.6％，也是全國最低，也顯示新竹縣發展蓬勃，「我們趁著這個勢頭努力來做」。楊文科也說，台灣具有三個科學園區，而中台灣就有中科（中部科學園區）、竹科（新竹科學園區），均是他過去曾服務過的區域，他允諾對產業發展盡一切的力量支持。

與會的縣市首長發言時也多次提到楊文科，苗栗縣長鍾東錦認為，楊文科善於減債是他的偶像，彰化縣長王惠美等多位首長也感謝楊文科在政務上的協助。楊文科也盛讚與會的首長，盧秀燕在新竹縣疫苗短缺的時候，透過先借再還的方式，讓新竹縣度過難關。

不僅如此，楊文科也感謝苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安在新竹縣的垃圾問題中一口答應協助。還有嘉義市長黃敏惠是楊文科的政壇前輩，時常給予叮嚀與建議。楊文科也對雲林縣長張麗善推動街舞印象深刻，新竹縣目前也在推動中。

楊文科說，和彰化縣共同簽署MOU，一起為招商引資而努力。而他與南投縣長許淑華先後參加圓桌教育基金會課程，許縣長是他的學姐，過去在他首度參選縣長時，許縣長用她的口才和魅力加持，協助楊勝選。新竹縣4月22日將舉辦全國中等學校運動會，是新竹縣睽違47年之後，首度舉辦全國性運動競賽，楊文科特別邀請大家共襄盛舉。