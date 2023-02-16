桃園宣布明年初四起收垃圾 工會不滿：看電視才知道

桃園市長張善政昨宣布明年桃園清潔隊將會大年初四就幫市民收垃圾，消息一出，遭桃園市產業總工會批評未事先溝通，很多清潔隊員「看電視才知道」。

對此，市府環保局今天回應，環保局會積極與3個工會及所有隊員溝通，全力爭取認同與支持，希望在明年春節正式實施。

市府昨在市政會議規畫，明年起規畫大年初四開始收垃圾，出勤清潔隊員給薪給假再加碼1000元禮券，比照其他五都做法，避免家中垃圾囤積過久。

但桃園市產業總工會秘書彭宏達表示，此舉許多基層清潔隊員譁然，過去桃園市都是初五開始收垃圾，讓整年度國定假日都沒休假的清潔隊員，可以有個較長的年假陪伴家人，如今又被縮短，這項政策公布前也未和基層的清潔隊員討論過，「很多人看電視才知道」。

彭宏達表示，桃園清潔隊員人力長期低於台北市、新北市，近年來移入人口不斷增加，垃圾爆量，既有的人手已疲於應付，亟需增加人力、機具。比起年假僅僅初四一天的收運，接下來一整年的收運負荷能否適度減輕、收運路線能否增加，或許才是更該討論的問題。

環保局說，桃園過去從初一到初四都不收垃圾，市民堆積不少垃圾在家中，生活環境受到很大的影響，所以桃園市為了提高為民服務品質，規劃比照其他五都目前的做法，提前在大年初四就開始收運垃圾。

環保局表示，這個方案當然會犧牲隊員的年節假期，所以市府也提出相關的福利措施，慰勞隊員在春節假期出勤的辛勞，環保局會積極溝通，全力爭取認同與支持。