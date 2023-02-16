好吵！苗栗台3線最高噪音111分貝 地方爭取補助氣密窗

苗栗縣台3線車輛呼嘯而過的噪音吵人，縣府環保局最近2個月半月取締噪音超標102輛次，最高111分貝，沿線居民不堪其擾，縣長鍾東錦正視地方心聲，指示爭取補助裝設氣密窗降低噪音。

台3線苗栗縣路段假日大型重型機車或是跑車，經常成群結隊，居民迭有反映噪音破壞安寧，環保局目前4組聲音照相設備，包括移動式、車載式及回定式，統計去年11月21日至今年1月31日，會同警方等單位取締102輛次超標，量測最大音量111分貝，依噪音管制法開罰1800元至3600元。

87歲劉姓老太太住在獅潭鄉台3線旁，她深受其害，表示住家白天必須緊關門窗降低噪音，有時還擋不住，坐在客廳聊天因此中斷，睡午覺床鋪會振動，雖台3線林立測速桿，警方機動式取締違規，但還是擋不住噪音，許多人家苦不堪言。

獅潭鄉長劉淑能最近在縣務會議，當面向鍾東錦反映，提案希望補助台3線沿途住家安裝氣密窗，鍾東錦感同身受，指出噪音超標開罰，根本不痛不癢，欠缺嚇阻力，但噪音危害，又是居民切身大問題，請環保局量測噪音參考，縣府據以爭取補助，家戶部分負擔經費，並以獅潭、三灣沿線影響嚴重的路段優先。