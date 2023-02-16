苗栗銅鑼科技園區疑有營建噪音 附近居民：吵到快精神分裂

苗栗縣銅鑼科技園區靠近陵線一家科技公司正在興建大型廠房，近兩天僅鄰的通霄鎮城南、圳頭、楓樹里民均反映，有噪音從銅科方向而來，整天一直超大嗡嗡聲，吵到快精神分裂，楓樹里長馬國棟甚至說「白天晚上門窗緊閉都還聽到，好痛苦啊！」

前天城南里3鄰徐姓里民，在臉書「通霄人（讚）出來」發文，當地苗38線落羽松附近，似乎是銅科方向，整天一直有超大嗡嗡聲，吵到快精神分裂，附近社區朋友們有聽到，知道原因嗎？

楓樹里長馬國棟留言，楓樹里1鄰3鄰白天晚上里民都無法安睡，從前天開始，白天晚上門窗緊閉都還聽到，好痛苦啊！

圳頭里長吳錦宗則說，前天他下午有上去科學園區了解，現場的聲音確實很大，他們也在查聲音的來源，會持續了解。

縣政府環保局局長陳華盛表示，營建工程噪音已成縣內主要陳情項目，且營建噪音隨著施工階段不同較其他類型噪音影響更為廣泛，再加上常因趕工緣故，於夜間、清晨或假日等民眾休息時段施工，都是造成民眾陳情的主要原因。

主管業務的空氣品質及噪音管制科長林建智則表示，近三日並未接獲檢舉案件，若有檢舉會派員稽查，減輕噪音對鄰近居民的影響。如違反噪音管制法第23條規定，得處3000元以上3萬元以下罰鍰，並命立即改善；民眾如發現住家附近有噪音污染情形發生，可撥打0800-066-666免費公害陳情報案專線，或037-558558檢舉，共同維護苗栗縣美好的生活環境。