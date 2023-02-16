頭寮生態步道坑疤木棧破損 議員批危及遊客安全

桃園市大溪區頭寮經國紀念館（大溪遊客中心）旁的頭寮生態步道，民眾陳情步道老舊破損危險，市議員陳治文服務處今天上午表示，經國園區、北橫入口意象館13年來4次整修經費約1.3億元，生態步道木棧道破損、路面坑疤，造成遊客休閒運動危險，市府應速修復。

市府風景管理處表示，頭寮生態步道從前年初至今，由於步道年久失修，陸續出現欄杆、鋪面損壞，現場即時安全維護處理之外，由交通部觀光局專案補助，今年將先就步道破損較嚴重的木棧道、座椅、部分扶手修繕更換，預定9月底前完成修復。

大溪頭寮經國紀念館（大溪遊客中心）封閉整修施工中，頭寮陵寢旁的頭寮生態步道，從頭寮陵寢到慈湖紀念雕塑公園，全長1.2公里沿著草嶺溪與台7線平行，吸引許多民眾前往健行散步運動。

陳治文服務處表示，接獲民眾反應頭寮生態步道部分路段破損老舊未修復、部分攔杆破損，去年封路卻未改善作，該步道休閒運動人多，老年人也多，經國園區及北橫入口意象館13年來4次整修花費1.3億元，步道木棧道破損，路面坑疤，影響民眾、遊客運動安全，實際走一趟才知道步道欠缺維修問頭多，貽笑大方，市府應速趕快修復，建議遊客中心應增加多功能用途。