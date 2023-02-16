通霄烏眉里相思窩百年土地公秘境 地方爭取農村再造改善

苗栗縣通霄鎮烏眉里相思窩百年土地公，因緊鄰高鐵鐵道，是鐵道迷拍攝高鐵列車秘境，當地發展協會爭取農村再造經費，計畫做整體環境美化及施設步道，立委陳超明前天邀請台中水保局現場會勘後，預計將烏眉里相思窩、龍貓、竹林三座土地公秘境，一起列入年度計畫。

鎮民代表翁英雄表示，烏眉里相思窩、龍貓、竹林三座土地公秘境，都是百年石板砌成的小土地公廟，純樸古風，引人入勝，尤其相思窩土地公，還被網友暱稱是高鐵土地公，是網路正夯的秘境，假日前往拍照遊客絡繹不絕，但因泥土路徑逢雨季濕滑，烏眉社區發展協會希望能整體規畫美化環境。

立委陳超明辦公室則表示，不可諱言的，步道是流失地基的；駁坎是殘破失修的；因為沒有排水系統導致相關景點的基地也正在承受著被沖刷掏空的窘境，需要利用天然生態工法去檢修。

現場會勘後，預計將烏眉里相思窩、龍貓、竹林三秘境，於今年七月份正式委由台中水保局列入年度農村再造計畫，並派遣最優質的專家學者規畫團隊經田野調查後，秉持保留原生地形地貌進行規畫修繕。