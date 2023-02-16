竹市府設棒球場體檢會 議員：希望讓民意代表實質參與

新竹棒球場缺失受關注，還挖出廢電線、磚塊等，市府昨成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，由副市長蔡麗清擔任召集人，邀集11名專家學者參與；對此，民進黨團抨擊，市府無法釐清體檢會與議會成立的棒球場設施改善監督小組兩者之間差異。國民黨與時代力量黨團皆認為，市府體檢會應與監督改善小組密切配合，讓民意代表參與。

對此，體檢會指出，感謝議員們與市府目標一致，希望讓棒球場在球員安全的前提下盡快重啟，體檢會成立目的是擔任第三方公正單位，為市府提供專業意見。這些體檢委員希望維持中立客觀的角色定位，他們也都有表達希望遠離政治的想法，還請議員們能夠認同。市府的議會報告有詳盡列出棒球場相關訊息，未來會持續配合議員的索資。

市議會第11屆市議員去年就任，新竹市立棒球場設施改善監督小組成員也重新推舉，新任召集人為國民黨新科議員吳旭豐，小組成員還有國民黨蕭志潔、張祖琰、黃美慧，民進黨劉康彥、楊玲宜，民眾黨宋品瑩，時代力量林彥甫及無黨籍田雅芳共9人。

市議會國民黨團今開記者會，吳旭豐指出，市議會已重新組成棒球場設施改善監督小組，之後監督小組與市府體檢會兩個平行單位須密切配合，市府成立的棒球場體檢小組發現問題時，讓民意代表能掌握，充分了解相關細節，確認無虞再去執行改善工程，盡快將球場還給市民。

另外，國民黨團將用放大鏡檢視，釐清體檢會掌握的各項棒球場缺失改善進度與期程、改善費用支出來源、內外野土層改善計畫細節，也要說明近期與營造商及工程顧問公司合約內容協商進度，並提供會議資料。

吳旭豐指出，他身為議會改善監督小組召集人，希望所有成員都能用理性專業態度來處理改善過程，不要私下或隔空放話，讓民意代表與市府對立產生衝突，也呼籲市府改善過程要非常警慎，別向林智堅前市府一樣好大喜功，未驗收就讓球場開賽。

民進黨團總召、市議員陳建名指出，市長高虹安希望在明年總統立委選舉前，持續將新竹棒球場當成政治提款機，不斷進行消費。但許多市民與關心棒球運動的球迷已對市府的無能拖延造成球賽遙遙無期，感到無奈及厭倦。繼議會改善監督小組後，又再成立所謂「體檢小組」，卻對體檢小組成立目的與改善小組有何不同、該抽驗或者開挖、驗收期程等問題毫無見解，讓人更加疑惑。

時代力量議會黨團總召、市議員林彥甫表示，棒球場的改善橫跨前後任市府，明顯在市府內部產生矛盾。且市府未提供WBC熱身賽的場堪書面報告，但有民進黨議員卻已取得資料，出現資訊不對等情形，高虹安應履行承諾，盡速將所有關鍵資訊供給議會改善監督小組，並且讓議會能實質參與、監督棒球場缺失釐清及改善的過程。