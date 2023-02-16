中台灣區域治理平台成立8縣市首長出席 盧秀燕：地方團結力量才會強大

台中市長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」，今年新加入新竹市長高虹安，由七縣市擴大為八縣市，今天在台中舉行成立大會，八縣市首長都出席。台中市長盧秀燕表示，唯有地方團結，力量才能強大，台灣是中央集權國家，地方政府力量薄弱，唯有團結，中央才會重視地方政府意見與需求，「政治是一時的，不分黨派，團結與合作是永遠的，為700萬民眾的幸福生活堅持努力。」

台中巿長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」擴大合作，上任後將原本四縣市擴大至七縣市合作，今天在台中市政府啟動平台合作擴大大會，新竹市正式加入，包括嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市長高虹安、新竹縣長楊文科皆出席，啟動儀式以「棒球」為主軸，象徵「八強合作，好球連線」。

台中市長盧秀燕表示，中台灣區域治理平台成立有二個意義，第一，在橫向方面，就是「緊密合作，擴大幸福」，因為八縣市屬同一個區域，櫛比鱗次，因此必須把餅做大、資源共享，唯有八縣市緊密合作，700萬民眾才能享有1x8的方便和幸福。

盧秀燕說，其次，在縱向方面，「唯有地方團結，力量才能更強大」，為使中台灣整體向上發展，地方政府如果單打獨鬥，力量是薄弱的。唯有團結，地方的民意才能被重視，中央也才會正視地方政府的意見和需求。

盧秀燕在會中強調「政治是一時的，團結和合作是永遠的」，未來八個縣市會輪流主辦，凝聚共識、解決問題、擴大共享資源，共同為700萬民眾的幸福生活而堅持努力。

台中市研考會指出，從原本的四縣市合作，持續擴大八縣市合作，成員更多，合作議題也更多元。特別是台中市數位治理局去年12月成立，在數位治理、創新研發等議題上，相信可以在互相交流下，激盪出更多不一樣的火花。

台中市長盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」，今年新加入新竹市長高虹安，由七縣市擴大為八縣市。記者黃仲裕／攝影