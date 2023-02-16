新竹球場掀論戰 民眾黨議員批綠營：是非可這樣顛倒嗎

新竹市立棒球場工程缺失改善持續受到各界關注，議會民進黨團前天開記者會，質疑市長高虹安擺爛棒球場故意不重啟等。民眾黨議員李國璋今天怒斥民進黨團行徑根本是「幹話連篇」，在幫廠商卸責，「套一句前市長林智堅說的話，是非可以這樣顛倒嗎？」

民進黨團總召陳建名說，台灣WBC主辦單位悍創運動行銷公司去年12月26日向市府簡報，內容提及今年1月14日開始草坪養護，2月10日至2月15日場地整修，評估即可在3月舉辦熱身賽，並敦請加速進行球場驗收流程；他質疑球場可使用，高虹安卻仍選擇了放棄讓WBC熱身賽進到新竹市棒球場舉辦的機會，明顯是將「新竹市棒球場當成政治提款機」，不斷進行消費。

李國璋今天指出，新竹市立棒球場因排水、土壤級配問題多，且體育署也曾發函要求應完成驗收才規畫使用，為了確保球員安全不再次發生受傷意外，高市長才確定不爭取辦理WBC官辦熱身賽，卻讓民進黨團開記者會惡意抨擊，不禁怒斥「套一句林智堅說的話，是非可以這樣顛倒嗎？」

李國璋說，除了大家所見挖出廢棄電線與磚石的狀況，土壤級配不符合契約也是高市府上任後才發現的缺失，而民進黨議員劉康彥指控市府，12月14日WBC場勘之會勘記錄，記載「場勘無重大問題」。但劉議員沒有告訴大家的是，該紀錄者就是艾奕康公司。

李國璋直言艾奕康是棒球場案的監造公司，「有可能期待艾奕康自己紀錄自己的缺失嗎？」他呼籲民進黨團議員劉康彥要珍惜人民納稅錢，站在球場安全立場，不要幫廠商卸責。

李國璋也認為，目前球場營運廠商龍來球場公司與市府雙方共識皆為不解約，市府也成立了竹市棒球場體檢委員會。他呼籲民進黨團以市民福祉為首要考量，放下政治算盤，讓真正專業的來。