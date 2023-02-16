聽新聞
test
0:00 / 0:00
提供溪南身障及老人服務 竹縣成立南區輔具資源中心
新竹縣約2萬名身障人口，65歲以上老人近8萬人，多集中竹北、竹東及湖口，縣府2010年在竹北設新竹縣輔具資源中心後，2月在竹東成立南區輔具資源中心，擴大照顧溪南地區；楊文科說，輔具中心已開始就近提供專業評估、維修及諮詢服務，滿足身障及長照需求。
縣府社會處長陳欣怡說，南區輔具資源中心今年1月3日試辦至今，已服務206人次，除滾動式規畫、評估及維修工具定位，逐步落實經營及規畫方向，內部空間占地約80坪，設置評估區、輔具展示區、維修區及庫存區等。
社會處說，輔具資源中心提供生活輔具242項、長照輔具68項，包括助聽器、輪椅、拐杖、氣墊床等，未來將持續透過輔具服務專車等宣導活動，增加服務效益。
社會處說，南區輔具資源中心具備單一窗口服務，民眾可預約參訪，或短期借用輔具如輪椅、便盆椅、拐杖等。至於新竹縣輔具資源中心未來也將改稱新竹縣北區輔具資源中心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言