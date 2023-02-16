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提供溪南身障及老人服務 竹縣成立南區輔具資源中心

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
位於竹東的新竹縣南區輔具資源中心，已開始服務長者和身障人士。圖／竹縣府提供
位於竹東的新竹縣南區輔具資源中心，已開始服務長者和身障人士。圖／竹縣府提供

新竹縣約2萬名身障人口，65歲以上老人近8萬人，多集中竹北、竹東及湖口，縣府2010年在竹北設新竹縣輔具資源中心後，2月在竹東成立南區輔具資源中心，擴大照顧溪南地區；楊文科說，輔具中心已開始就近提供專業評估、維修及諮詢服務，滿足身障及長照需求。

縣府社會處長陳欣怡說，南區輔具資源中心今年1月3日試辦至今，已服務206人次，除滾動式規畫、評估及維修工具定位，逐步落實經營及規畫方向，內部空間占地約80坪，設置評估區、輔具展示區、維修區及庫存區等。

社會處說，輔具資源中心提供生活輔具242項、長照輔具68項，包括助聽器、輪椅、拐杖、氣墊床等，未來將持續透過輔具服務專車等宣導活動，增加服務效益。

社會處說，南區輔具資源中心具備單一窗口服務，民眾可預約參訪，或短期借用輔具如輪椅、便盆椅、拐杖等。至於新竹縣輔具資源中心未來也將改稱新竹縣北區輔具資源中心。

新竹 長照 身障

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