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後龍溪整治修正 銅鑼、大湖有異聲

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生／苗栗報導

水利署第二河川局研擬苗栗縣後龍溪治理計畫修正草案，最近陸續舉行地方說明會，卻引發銅鑼、大湖地方質疑，不僅擴大河川區域又不施做護岸堤防，可能陷人民生命財產於險境，當初也未發文通知所有權益人就在村辦公處公告，為此提出陳情；對此，二河局將派員說明。

二河局後龍溪治理計畫修正草案，規畫國道1號後龍溪橋至苗栗市龜山大橋河段左岸堤防，芒埔一號及七十份堤防，既有設施提高均可達保護標準，中心埔堤防尚未做，維持原計畫布設1552公尺；右岸已完成芎蕉灣堤防、中平橋下堤防，其餘是山壁或高崁暫無加高必要。

縣議員黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年等人質疑，後龍溪治理計畫10年前檢討，河川區域線410公尺，鄉親都不能接受，現在又擴大至530公尺，況且芎蕉灣僅完成一小段堤防，大多數都沒有護岸或堤防保護，先前鄰近後龍溪道路發生龜裂狀況，希望有關單位正視。

大湖鄉也有民眾陳情，2019年公告的治理線未發文通知所有相關權益人，逕自在村辦公布欄公布，違反行政程序，鄉公所應退回都市計畫重新審議及重新通盤檢討，並請縣府暫緩審議。

大湖鄉公所人員指出，當初二河局公告治理線曾多次修改，也赴各村辦說明會，部分權益人可能未接獲通知參與；鄉長黃惠琴表示，相關權益人希望河川治理工程能兼顧大湖的自然及觀光遊憩景觀，二河局允諾3月初到地方說明。

護岸 鄉長 都市計畫

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後龍溪河川區域線擴大又不施做護岸 苗栗銅鑼有反彈聲

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