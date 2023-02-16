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桃園規畫明年初四收垃圾 工會反對

聯合報／ 記者鄭國樑賈寶楠／桃園報導

桃園市長張善政昨在市政會議指示，市府明年起規畫大年初四開始收垃圾，出勤清潔隊員給薪給假再加碼1000元禮券，比照其他五都做法，避免家中垃圾囤積過久。不過環保局企業工會表示反對、不領情，連桃園市議會藍、綠陣營和無黨聯盟都認為缺充分溝通。

桃園市政府環境清潔稽查大隊企業工會理事長葉世吉指出，以往清潔隊初五開工，環保局先前談初四收垃圾還只是想法，沒和工會開正式會議，工會也尚未調查會員意願，如果市政會議已決議，就是片面改變清潔隊員勞動條件，違反勞基法。

葉世吉說，昨接到很多會員來電質問初四收垃圾是否已定案，市府不先和工會溝通，屆時會員依勞基法請假，不知市府要怎麼收垃圾？

桃園市產業總工會秘書彭宏達表示，很多清潔隊員不滿明年過年只能休初一到初三，初四無法和家人團聚，建議市府多聽基層心聲；剛成立的桃園市清潔隊員權益促進會則有代表指出，初四上班有好有壞，市府應說明勞動條件如何改變，要取得共識，並設法補足人力。

議會民進黨團總召呂林小鳳則批市府完全不顧基層隊員心聲，且本末倒置，今年迫在眉睫垃圾處理問題、生質能源中心焚化爐運轉都還沒做好，就宣布明年初四提早收垃圾太離譜；國民黨團總召梁為超說，減輕隊員壓力是好事，但要充分溝通。

環保局回應，往年初五收垃圾，當天垃圾量是平常的3倍，隊員吃不消，市長同意初四開始收垃圾的規畫案，也支持113年度增加670萬元預算，清潔大隊5月將提方案，盡力在9月底前與3個工會協商達成共識。

焚化爐

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桃園明年春節初四收垃圾 清潔隊加班給薪又給假和禮券

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