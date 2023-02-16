龜山機車左轉靠右惹怨 3月1日決議

桃園龜山區萬壽路2段機車左轉專用道設置道路最右側，引發民怨，交通部、桃市交通局及警察局昨會勘，是否移置路中、延長號誌秒數，3月1日將決議，期間「機車行駛禁行機車道」科技執法將暫緩，但遭檢舉、發生事故不在此限。

台1線龜山區萬壽路2段往桃園市方向車流大，萬壽路2段472號前還和振興路、長壽路等形成五岔路口，加上最外側機車左轉專用道共4條車道，車流繁雜，警方去年12月1日增設科技執法設備，取締闖紅燈、測速照相、違規左轉等。

當地機車左轉專用道在最右側，設計理念是避免汽、機車交織，減少車禍發生，但科技執法啟用後，不少騎士因左轉未駛入專用道或為進入專用道而跨越「禁行機車道」遭取締，紛紛抱怨。

議員牛煦庭說，服務處陳情訊息爆炸，他不覺得該路口完全適用「車種分流」，科技執法上路前，機車可自由選擇慢行靠右待轉等待專用號誌、或靠左直接左轉萬壽路，並無太大問題。

許多騎士也抱怨「左轉靠左、右轉靠右很難？」「騎過去看到牌子判斷完可能已進入雙白線區」、「尖峰時段秒數不足，左轉專用道和直行車道靠很近，根本就是想製造車禍」，還有人質疑機車左轉道過窄、左轉秒數不夠等。

路權單位交通部工務總局第一養工處，及市府交通局、交通警察大隊昨聯合會勘，觀察用路及號誌、車道設計後，將在3月1日前就2大爭議事項完成決議，包括能否比照春日、經國路口將機車左轉專用道移置路中和長壽路左轉振興路口號誌秒數延長或放寬中間車道左轉。

交警大隊指出，該處2月16日至3月1日「機車行駛禁行機車道」科技執法項目將暫緩製單，若遇民眾檢舉、發生事故等，仍須依現行法令規定製單及擔負肇責，其餘違規照常取締。

交通局表示，此路段曾因機車可直接左轉，造成多次事故，才在2016年底決定設置機車左轉專用道，也有一定成效。