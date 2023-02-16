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釐清棒球場問題 竹市府設體檢會

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹報導
新竹市立棒球場場地缺失受關注，市府由副市長蔡麗清（左二）召集成立棒球場工程體檢會，邀11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場場地缺失受關注，市府由副市長蔡麗清（左二）召集成立棒球場工程體檢會，邀11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影

新竹棒球場缺失受關注，還挖出廢電線、磚塊等，市府昨成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，由副市長蔡麗清擔任召集人，邀集11名專家學者參與，內政部前部長李鴻源也入列。蔡麗清說，會盡快會勘、鑽探土壤取樣，至於棒球場何時啟用尚無時間表。

蔡麗清指出，體檢會有三大核心目標，包括面對問題釐清缺失，解決問題制定標準和預防問題不再發生，強化並提升棒球場工程品質。

市議會民進黨團前天喊話「全面開挖、直球對決」，蔡麗清說，公正檢測單位提供可點、線、面方式檢測，也不排除全面開挖並施作排水改善工程，會盡快會勘、與體檢會委員研商，甚至請國際級MLB場務專家給意見。棒球場工程體檢會包括工程、體育與法制組，李鴻源受邀擔任工程組委員，其他委員還包括陽明交大土木工程學系教授曾仁杰、桃園市建築師公會理事長韋多芳、台大土木工程學系助理教授林偲妘和林之謙等人。

對於體檢方式，李鴻源認為不會以開挖方式進行，而是鑽探取土樣，一周就可完成，樣本交交大實驗室釐清。他也對棒球場爭議感到「很遺憾」，單純的專業問題卻演變為政治問題，並指拖太久不好，工程並不複雜，應把「政治擺一邊」，秉持專業體檢。

蔡麗清說，體檢會將拜會檢察署，了解檢方對市府安排的抽檢方式有無意見，「全面體檢，才能知道缺失規模還有多大」。至於體檢何時完成、球場何時啟用？她說，暫無時間。

曾仁杰說，若棒球場真的有缺失，會了解背後原因，並提出後續改善、建立體制，讓同樣的事情不再發生。

市府成立棒球場工程體檢會，議會國民黨團發言人吳旭豐說，樂觀其成；民進黨團總召陳建名指出，市府對棒球場處於行政失能狀態，解決問題才是正辦，應全面開挖早日辦理驗收，讓賽事早日回歸。時力黨團總召林彥甫議員說，高虹安上任近50天才組成體檢會，顯然不夠積極。

蔡麗清 李鴻源 陽明交大

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