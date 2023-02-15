誰說新竹美食沙漠 遠東巨城推超人氣美食甜點快閃店

誰說新竹是美食沙漠？Big City遠東巨城購物中心網羅全台人氣甜點美食快閃，即日起地下一樓「細胞跳跳」可可原豆製作堅持不添加學物、美味兼顧健康；「有點秋」達克瓦茲以當季水果搭配風味奶霜豐富層次令人垂涎；「花甜」繽紛減糖馬卡龍有貴妃玫瑰荔枝、葡萄無花果等多種口味任君挑選，要讓民眾甜蜜每一天。

巨城購物中心指出，除了地下一樓的甜點外，四樓美食街還有酥脆餅皮搭配滿滿餡料的「gelato pique cafe」法式可麗餅；號稱奶酥界香奈兒的「Chez Renée」奶酥烤吐司；以及來自北埔天然南杏仁製作的「竹光杏仁純」，都是下午茶不可錯過的絕佳選擇。