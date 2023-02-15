誰說新竹美食沙漠 遠東巨城推超人氣美食甜點快閃店
誰說新竹是美食沙漠？Big City遠東巨城購物中心網羅全台人氣甜點美食快閃，即日起地下一樓「細胞跳跳」可可原豆製作堅持不添加學物、美味兼顧健康；「有點秋」達克瓦茲以當季水果搭配風味奶霜豐富層次令人垂涎；「花甜」繽紛減糖馬卡龍有貴妃玫瑰荔枝、葡萄無花果等多種口味任君挑選，要讓民眾甜蜜每一天。
巨城購物中心指出，除了地下一樓的甜點外，四樓美食街還有酥脆餅皮搭配滿滿餡料的「gelato pique cafe」法式可麗餅；號稱奶酥界香奈兒的「Chez Renée」奶酥烤吐司；以及來自北埔天然南杏仁製作的「竹光杏仁純」，都是下午茶不可錯過的絕佳選擇。
鹹食代表同樣位於四樓美食街，有「Fancy Tofu」強打臭豆腐加入特調莎莎醬、醬鳳梨、剝皮辣椒等創意風味，掀起台灣傳統小吃新吃法；「Yaki Burger燒堡包」結合美式漢堡和熱壓吐司特色，推出招牌超夯手打培根厚牛堡，口感紮實滿足老饕大口吃飽的快感；還有「魚乾的魚乾X我很脆」主打小魚乾、魚薯條等網友一致推薦的明星商品，不用全台跑透透，來巨城全部吃的到。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言