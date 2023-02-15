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慈湖紀念雕塑公園今起封園 全國最大銅像公園年底見
桃園市兩岸三地遊客喜愛旅遊的慈湖紀念雕塑公園，收留各地蔣公（故總統蔣中正）銅像2000年開園至今，市府風景管理處今天下午封閉慈湖紀念雕塑公園進出口，近23年首度全面封園整修，預計最快今年底完工開放。
大溪慈湖紀念雕塑公園、慈湖遊客中心、慈湖陵寢，曾經吸引許多兩岸三地遊客必遊景點，尤其慈湖紀念雕塑公園為全台移置蔣公銅像最大園區，部分雕塑年久破損、園區步道破壞、停水場排水不良，市府風管處表示，交通部觀光局補助及市府自籌總共5500萬元，進行慈湖園區遊憩環境優化工程，自今年2月起分階段封閉施工。
繼大溪後慈湖2月1日起封閉整修暫停入園申請之後，慈湖紀念雕塑公園移置各地蔣公銅像2000年開放，至今有的雕像年久破損，今天下午起封閉園區全面整修，慈遊遊客中心、導覽站及停車場將自4月6日起封閉施工，慈湖陵寢維持正常開放，但禁止車輛進入。
市府風管處表示，針對慈湖園區遊憩環境優化工程，慈湖紀念雕塑公園利用更新汰換老舊雕塑，增加園區空間搭配雕塑，創造有趣休憩設施，將施工改善慈湖停車場現有鋪面生硬、人工收費亭老舊及排水不良，增加植栽綠化景觀綠化，建置自動車牌辨識智慧化系統，預定今年底完工開放。
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