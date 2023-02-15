違規廣告撕好撕滿 桃市府送你液晶電視
桃園市因升格以來，有許多重劃區的闢設以及新開發的建案，也讓違規小廣告逐日俱增，不僅破壞市容，也增加清潔隊的困擾。桃園市環保局開創「撕小廣告換好禮」，民眾只要撕滿2公斤小廣告，就可以參加抽獎，今日也公開抽出3部65吋液晶電視等大獎。
環保局長陳世偉表示，民眾只要撕滿2公斤的小廣告，就可兌換50元超商禮券與抽獎券1張。據統計，近8年已撕除約2020萬張違規廣告單，兌換超過481萬元禮券及市民卡加值金。
陳世偉說明，清潔隊每日約有150名人力在執行違規廣告物稽查及撕除的勤務，去年清除違規廣告物約102萬件，其中依電信法停話6597件、依廢棄物清理法告發684件，罰款約為239萬元。而民眾撕除違規廣告物達129萬件，約為清潔隊員的1.3倍，是市容維護的最大推手。
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