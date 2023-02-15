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新北水圳遭廢水染紅 兩市跨區破獲違法染整廠

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北桃園兩市環保局稽查人員查獲染整工廠異常排放廢水，現場告發並要求立即改善。圖／新北市環保局提供
新北桃園兩市環保局稽查人員查獲染整工廠異常排放廢水，現場告發並要求立即改善。圖／新北市環保局提供

今上午9時許民眾發現新北市鶯歌區鳳福公園旁水圳出現紅色廢水，經環保局稽查發現汙染源來自上游桃園市八德區，遂通報桃園環保局合作破獲染整廠「傳舜企業有限公司」違法排放廢水汙染水體，桃園環保局除令業者停止排放，並依違反水汙法14條告發，最重處600萬元罰鍰外，另採水化驗若有超標，最重可將再處2000萬元罰鍰。

環保局長程大維指出，染色河川位於東門溪溝渠，恰位於新北桃園交界處，稽查員於通報後循線往上游溯源，發現源頭來自桃園八德區，即立刻通報桃園稽查員到場共同稽查。

新北稽查員快篩現場水質發現，廢水酸鹼值雖未明顯異常，且無重金屬及急毒性反應，但顏色明顯偏紅影響水中色度，汙染事實明確，續由桃園環保局接力稽查後，終確認汙染來自桃園市八德區的「傳舜企業有限公司」，其廢水未經妥善處理，排放至後方水溝，汙染區域水體。

桃園環保局除先採集放流水樣送檢，並發現該公司水處理設備未依核定許可內容操作，依違反水汙染防治法告發，最重可處600萬元罰鍰。

環保局表示，一旦查獲汙染業者絕對嚴查重罰以遏止破壞，呼籲業者不要心存僥倖。另因水汙染發生常稍縱即逝，查獲不法之機會有如與時間賽跑，民眾若有發現汙染事件可即時通報1999市政專線。

新北環保局稽查人員今上午接獲通報，新北鶯歌區東門溪溝渠遭排放大量紅色廢水。圖／新北市環保局提供
新北環保局稽查人員今上午接獲通報，新北鶯歌區東門溪溝渠遭排放大量紅色廢水。圖／新北市環保局提供

桃園 環保局長 水質

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