桃園八德紡織廠染紅東門溪 環保局稽查後開罰

桃園市政府環保局今接獲民眾陳情，鄰新北市鶯歌區交接處的東門溪溝渠有紅色廢水排放，稽查員趕赴現場稽查後發現為上游八德區的傳舜公司正在排放廢水，當下立即採水送驗，若有超過放流水標準，將依法裁罰。

環保局表示，隨即啟動桃園新北聯合稽查機制稽查，據查該公司為紡織染整業，領有桃園市府核發的水污染防治許可證，在稽查時也發現業者在廢水處理時，調整池並未添加藥劑，導致處理不佳污染河川。

環保局表示，因該公司在廢水處理操作上與許可不符，當下也已依違反水汙法第14條，處以新臺幣6萬元以上600萬元以下罰鍰，並命業者停止排放且將廢水回抽至調整池暫存。

環保局表示，東門溪爲桃園市與新北市上下游水體，一經發現任何汙染將啟動2市聯合稽查，這次能迅速發揮功能並順利查找到污染源，為2市橫向聯繫破獲污染。

環保局呼籲，業者切勿心存僥倖，民眾若發現汙染情形，可撥打公害報案專線0800-066666及03-3354943通報，稽查員將立即前往稽查，遏止汙染情形持續發生。