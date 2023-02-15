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苗栗公館黑板樹引鳥群擾民多年 公路局移除解圍

中央社／ 15日電

苗栗縣公館鄉玉谷村台6線中央分隔島93棵黑板樹吸引鳥群棲息，但樹木落葉、開花期異味及麻雀噪音、排泄物污染，令居民不堪其擾，經多年陳情，公路總局今天展開移除作業。

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段段長陳禎康表示，公館鄉玉谷村台6線18.7公里至19.6公里路段中央分隔島早期種植黑板樹，因黑板樹生長影響居住品質及環境，地方居民反映陳情多年，經會勘評估後同意移除。

附近居民指出，該路段不到1公里範圍內93棵黑板樹，吸引成麻雀、八哥棲息，每天清晨、傍晚鳥群集體「吱吱喳喳」的叫聲，令道路兩側住家飽受噪音轟炸，干擾睡眠，鳥群排泄物不時「空襲」也造成環境髒污。

居民說，黑板樹20多年來已長到約4層樓高，除了平日有掃不完的落葉，更擔心颱風天樹枝易斷造成行車、鄰近住家危險，每到花期散發濃烈異味及花粉也常引發過敏不適，長久以來不堪其擾，如今終於能夠移除，一勞永逸。

施工單位出動吊車、怪手等機具展開移除作業。陳禎康指出，評估階段曾邀樹木專家討論是否將黑板樹移植他處，但因黑板樹為爭議樹種，且有竄根影響道路設施、用路人安全問題，加上函文各公家機關均無適合土地接收移植，最後決議採移除方式。

陳禎康指出，今天起逐一移除該路段93棵黑板樹，後續將更換土壤、重新種植較低矮的灌木植栽，並進行相關管線、路面修復，整體工程總經費約新台幣1300萬元，預計8月完成。

黑板樹 鳥群 麻雀 噪音 苗栗縣

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