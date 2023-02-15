新竹縣成立南區輔具資源中心 提供溪南地區身障服務

位於竹東鎮的新竹縣南區輔具資源中心成立，將與位於竹北的新竹縣輔具資源中心分別提供溪北、溪南的身障輔具專業評估、維修、諮詢及部分輔具展示及身障輔具補助諮詢等服務，希望造福新竹縣2萬身障人口。

新竹縣2010年在竹北市成立新竹縣輔具資源中心，目前委託財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所辦理，提供輔具評估、租借、維修服務及展示等，由於新竹縣幅員遼闊，為了服務更多有需求的鄉親，縣府也自今年起委託該事務所於竹東鎮成立南區輔具資源中心服務，目前仍在試辦階段，未來竹北的新竹縣輔具資源中心也將改稱新竹縣北區輔具資源中心。

縣府社會處長陳欣怡表示，新竹縣約有2萬多名身心障礙者，占全縣人口4%，而縣內65歲以上老年人口總數為7萬9千多人，占全縣縣人口13.6%，兩者合計近10萬人，多數有使用輔具的需求，且老年及身障人口數多集中於竹北市、竹東鎮及湖口鄉。

陳欣怡指出，隨著國人平均壽命延長，國人因失能狀況而有長照輔具需求量日益增加，而接受特殊教育的孩童，也有就學或生活輔具的需求，因此在竹東成立南區輔具資源中心，以便就近服務鄉親，自今年1月3日試辦至今，已服務206人次。

社會處指出，南區輔具資源中心試辦期間，除滾動式規畫、評估及維修工具定位，逐步落實經營及規畫方向，內部空間占地約80坪，設置辦公區域、評估區、輔具展示區、維修區及庫存區等，目前提供民眾諮詢、維修、回收、評估及輔具借用等服務已到位。未來將持續透過輔具服務專車等宣導活動，健全與鄰近鄉鎮網絡，增加服務效益。

輔具資源中心提供輔具種類包羅萬象，生活輔具有242項、長照輔具有68項，諸如助聽器、輪椅、拐杖、氣墊床等，透過適切的輔具協助改善或維護身體功能，合適的輔具更有助於重建生活及延緩退化。

社會處說明，南區輔具資源中心除了具備單一窗口服務外，民眾若想進一步了解輔具的應用，也可電話預約參訪，若有短期借用輔具如輪椅、便盆椅、拐杖等，也可在平日上午8點到下午5點，就近洽詢南區輔具資源中心。

縣長楊文科表示，縣府致力老中青幼通通照顧的施政目標，也要讓身心障礙朋友們生活更便利，輔具中心提供專業評估、維修及諮詢等服務，未來民眾可依需求就近洽詢服務，增進輔具服務的可近性及便利性，要讓鄉親便利生活好輔具、生活無礙好快樂。