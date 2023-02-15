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載客數大幅提升！桃園龜山605A公車轉型 再試辦3個月

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
往返長庚醫院、迴龍的605路線，經過多次微調，決定再試辦605B路線3個月，若試辦期間營運良好，將可望轉正式路線。圖／桃園市交通局提供
往返長庚醫院、迴龍的605路線，經過多次微調，決定再試辦605B路線3個月，若試辦期間營運良好，將可望轉正式路線。圖／桃園市交通局提供

桃園市龜山大坪頂地區因人口成長快速且鄰近新北，去年試辦往返長庚醫院、迴龍的605路線，不過因每班次平均載客數不到4人一度停駛，引發地方反彈。市府去年8月改試辦605A路線，經半年觀察載客數穩定上升，隨試辦期限已至，市府決定再微調部分站點，再試辦605B路線，若試辦期間營運良好，可望轉型正式路線。

605B路線行經華亞科技園區、A7合宜住宅、龍華科技大學、三重轉運站，可轉乘到輔仁大學，試辦日期從2月13日至4月30日。交通局表示，起初605公車試辦期間，平均每班次載客僅3到4人，去年8月改試辦605A路線後，平均每班次載客數已大幅提升到13人，上午尖峰人潮更可達38到39人，營運已趨於穩定。

交通局表示，不過因文明路上站點載客數偏少，因此經評估，決定再試辦605B路線，取消文明路上的南亞塑膠站和文明路29巷2站，改行駛文化一路，並增加管理中心和桃園酒廠2站，同時每天增加2班次；後續再視試辦成效，決定是否轉為正式路線或再試辦3個月。

議員陳雅倫表示，疫情期間公車駕駛員大量流失，能理解業者增開班次有限，但605B路線以中型巴士行駛，車上最多只能載20人，上下班尖峰時段，這樣的載客量依然明顯不足，盼市府與業者能再協調增加班次。

而市府去年10月新闢往返龍岡圓環和長庚醫院的701B路線，經3個月試辦，平均每班次載客數也從5.7人提升為6.2人，交通局表示，將再延長試辦3個月到3月31日。

議員舒翠玲表示，701B路線若維持，可滿足龍岡居民就醫需求，也建議市府可以將起始點改至建安宮，並在平興國中站到復旦國小站間再增設站點，讓更多里民方便搭乘。

桃園 公車

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