抹片篩檢有機會抽到2千禮券 竹縣鼓勵女性接種HPV疫苗

新竹縣衛生局為了提升女性癌症篩檢、維護女性健康，今年舉辦婦女癌症篩檢抽獎活動，只要首次篩檢子宮頸抹片或乳房X光篩檢的女性，就有機會抽到2千元超商禮券，衛生局也鼓勵女性接種HPV疫苗，預防子宮頸癌發生。

新竹縣衛生局指出，依據衛生福利部國民健康署最新統計資料，癌症連續40年位居十大死因之首，新竹縣在去年乳癌篩檢1萬6000多名鄉親，有156名確診為乳癌，子宮頸癌篩檢1萬7000多名，有74名確診為子宮頸癌。

衛生局表示，國健署補助30歲以上婦女每年免費子宮頸抹片檢查，45歲以上、未滿70歲女性，以及40歲以上至未滿45歲且二親等以內血親曾患有乳癌的女性，每2年1次乳房X光攝影篩檢。

符合篩檢資格的女性只要攜帶健保卡和身份證，到健保特約醫院診所或新竹縣各鄉鎮衛生所，即可接受子宮頸抹片篩檢服務，另可至國健署認證乳房X光攝影醫療機構或衛生所，安排乳房X光攝影篩檢服務。

為了鼓勵女性踴躍參與癌症篩檢，衛生局今年舉辦「婦女癌症篩檢抽獎」活動，只要是30歲至69歲（43年次至82年次）的女性，首次篩檢及6年以上子宮頸抹片未篩檢的民眾；45歲至69歲（43年次至67年次）女性，首次乳房X光攝影篩檢民眾，自今年1月1日起至10月31日止，完成婦女癌症篩檢即可參加抽獎，11月6日以電腦隨機方式公開抽出45名幸運兒。

縣長楊文科提醒女性鄉親，平常忙碌照顧家庭之餘，也要養成定期篩檢的良好習慣，早期發現、早期治療才能守護健康；衛生局提醒，預防子宮頸癌除了可經由子宮頸抹片篩檢外，人類乳突病毒HPV疫苗，可以預防HPV感染，達到早期預防的目的。