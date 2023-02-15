北橫櫻花季今起櫻花嬌艷 新推賞櫻地圖櫻花勇士完騎

桃園市復興山區櫻花陸續綻放，今年北橫櫻花季今天起至3月15日，遊客沿台7線前往巴陵、拉拉山等地可看到櫻花盛開，市府觀旅局今天下午表示，為方便遊客賞櫻，該局推出今年北橫櫻花地圖，新推2023櫻花勇士單車完騎認證活動，預定17日開放線上報名。

北橫櫻花季來了，預料至周休假日及228連假將吸引大量遊客、車潮前往北橫賞櫻， 大溪分局為避免塞車，櫻花季為期一個月中，警方表示，為避免大量遊客上山賞櫻熱門景點塞車，包括復興區台7線沿線、桃116線、中巴陵櫻花步道及上巴陵恩愛農場賞櫻路段，大溪警分局實施有效交通疏導及管制措施。

市府觀旅局風景管理處推薦今年北橫賞櫻去處，遊客可以今年賞櫻地圖出遊，今天至3月15日，復興區上巴陵中心路及鄰近恩愛農場民宿景點，欣賞富士櫻、千島櫻；2月20日至3月17日可至復興區中巴陵櫻木花道，欣賞昭和櫻；自2月22日至3月20日期間，可前往拉拉山遊客中心欣賞千島櫻與吉野櫻，目前榮華派出所旁及慈湖停車場附近也是櫻花茂盛好看。

觀旅局配合北橫櫻花季活動，新推出2023櫻花勇士單車完騎認證活動，預定2月17日上午9時起，開放民眾線上報名，歡迎喜愛騎單車的車友踴躍報名，風景區管理處並自今天起至3月10日規畫免費賞櫻接駁專車，緩解賞櫻期間人潮、車潮壅塞，歡迎上山賞櫻遊客多多利用輕鬆賞櫻。