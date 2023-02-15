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桃園明年春節初四收垃圾 清潔隊加班給薪又給假和禮券

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政今天宣布明年春節初四就收垃圾，加班的清潔隊員給薪給假還加發1000元禮券，圖為張善政今年春節期間慰勞清潔隊員畫面。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市長張善政今天宣布明年春節初四就收垃圾，加班的清潔隊員給薪給假還加發1000元禮券，圖為張善政今年春節期間慰勞清潔隊員畫面。圖／桃園市政府環保局提供

桃園春節國假清潔隊不收垃圾長達5天，到大年初五才收垃圾，初五當天垃圾量是平常的3倍，隊員吃不消。桃園市長張善政今天上午主持市政會議，聽取環保局「2023年春節期間垃圾收運量及往後年度春節期間收運垃圾方案規畫報告」後，同意明年起規畫初四開始收垃圾，上班的隊員每人給薪給假各一天，還加碼1000元禮券。

環保局表示，今年農曆春節期間，桃園從年初五起清運垃圾，當日垃圾清運量約為平日3倍左右，不僅造成清潔隊員負荷量大，且期間堆積垃圾也易影響環境衛生。因此，市府自明年起，規畫大年初四開始收運垃圾，增加的費用將由市府全力支持，保障清潔同仁權益，也避免市民家中垃圾囤積過久，大家可以過一個乾淨的好年。

張善政指出，經評估近年桃園市春節及觀光景點清運量，桃園參考五都作法，明年農曆春節初四，市府清潔段將提早開工收運垃圾；同時，針對出勤隊員，市府將提供1日加班費及1日補休（加一補一）及春節出勤慰勞禮券1000元，總成本約需670萬元，充分保障清潔隊員春節加班出勤福利，進而服務市民需求。後續市府環保局亦將持續與清潔隊員溝通，以期達成正面共識。

環保局指出，過去桃園在春節期間，主要是安排於小年夜加強清運，並在除夕及初五上午提前收運垃圾，但年初五清運量往往較平日清運量倍數增長，經參考其它直轄市春節垃圾收運期程後，明年起規畫於年初四開始收運，以減少隊員開工日負荷。

環保局表示，市府將以逐年增額方式，補足各清潔中隊排班人力，在負荷不增加情況下，環保局所屬大隊也會積極與隊員及工會代表溝通協商、謀求共識。

春節 張善政 桃園

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