記得儲水！桃園大園、觀音預計這3天停水 影響5263戶

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園觀音分區計量管網委外封閉建置工程」，預計20日至22日施工停水，停水區域包括大園區和觀音區共5263戶。市府經發局提醒，停水前6小時請先儲水，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局表示，包括大園區北港里、南港里、觀音區草漯里、保障里、塔腳里（保障一路、保障三路、保障二路、保障路、大觀路、大觀路一段、大觀路二段、尾厝路、忠孝路、成功路一段、莊敬二街）共962戶，停水時間為20日9點30分起至當天上午12點，共2小時30分。

大園區北港里、觀音區保障里、草漯里、樹林里（保障一路、保障五路、保障六路、保障路、忠孝路、新村路一段、新村路二段、潮音北路、西濱路三段、西濱路四段）共276戶，停水時間為20日上午12點至當天下午4點，共4小時。

觀音區草新里、富林里（一心路、七賢一街、七賢路、三多街、九如一街、九如三街、九如二街、九如街、二聖一街、二聖三街、二聖二街、二聖路、五福一街、五福三街、五福二街、五福街、八德一街、八德三街、八德二街、八德五街、八德六街、八德四街、八德街、六合一街、六合三街、六合二街、六合街、十全一街、十全路、四維一街、四維三街、四維二街、四維路、大觀路三段、大觀路二段、大觀路四段、學文路、富忠路、富愛路、富春路、富玉路、工業八路、文林路、新生路、民族一路、民族路、福山路三段、聖心二街、聖心路、草新一路、草新路、莊一街、長興路）共2748戶，停水時間為20日晚間11點至21日上午3點30分，共4小時30分。

觀音區富林里、樹林里、草漯里（一心路、五福街、四維一街、四維路、大同一路、大觀路三段、大觀路二段、大觀路四段、富國街、富安街、富平街、富春路、富玉路、富觀一街、富觀二街、富觀街、富貴街、工業八路、德一街、德二街、民族一路、民族路、瑞祥街、瑞豐街、福一街、福三街、福二街、福德街、福昌街、福祥一街、福祥街、福祿街、福興街、興一街、興二街、莊一街、莊三街、莊二街、莊敬路、長安路、長興路、關平爺路）共1277戶，停水時間為21日晚間11點至22日上午3點30分，共4小時30分。