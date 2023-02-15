2000坪犬隻戶外活動場域案 苗栗獲允諾補助先期規畫

苗栗縣生態保育教育中心計畫擴大規模，打造戶外6515平方公尺犬隻活動空間，立委陳超明、農委會畜牧處長張經緯等人會勘，同意先行補助規畫費，後續爭取興建，打造更完善的動保基地。

陳超明、張經緯等人今天會勘銅鑼鄉生態保育教育中心，爭取犬隻活動空間案，農委會同意先行補助規畫費，並朝擴大生態保育教育中心規模方向，張經緯表示，苗栗縣生態保育教育中心去年流浪犬貓收容量全台第6名，增加近2000坪的犬隻活動空間計畫與農委會保障動物福利、提升動物權益相符。

張經緯說，農委會先補助規畫費，再協助工程經費，建議將犬隻戶外活動空間併入生態保育教育中心面積內，增加中心整體面積，讓各項功能更為健全，也有利未來爭取經費，打造動保友善縣市。

苗栗縣生態保育教育中心2016年起3年，陸續設置犬、貓、猛禽及獼猴收容舍，寵物運動公園、犬貓動物焚化爐等設施，經費1億7000多萬元，陳超明爭取免除配合款1880萬元，目前收留犬隻119隻。

中心為增加收容犬隻活動空間，欲利用犬舍旁6515平方公尺土地提供活動空間，並規畫領養參觀動線等，希望提升領養率，陳超明說，毛小孩是許多家庭重要成員，透過增加戶外活動空間，讓收容的浪浪能定期活動，讓想領養的民眾看到浪浪不同的一面。