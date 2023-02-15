竹東鎮立游泳池一修再修無法營運 最快下半年才能完工

竹東鎮立游泳池去年11月風光舉辦竣工典禮，原本預計12月試營運，卻意外在前一天發生泵浦故障，被迫推遲試營運時間，如今鎮公所宣布經過仔細檢查後，發現循環過濾系統因年久失修必須整機汰換，最快今年10月才能完工，游泳池開幕遙遙無期也意外激起不少民眾抱怨。

鎮長郭遠彰表示，鎮立游泳池一修再修，已經停止營業2、3年，造成竹東居民、學生有需求都必須往外地跑，雖他去年底上任後也想盡快讓游泳池恢復使用，但經過公所團隊組成專案小組盤點設備，發現游泳池不僅標準池嚴重漏水，且循環過濾系統已近20年未更換，必須汰換才能確保正常運作。

郭遠彰指出，竹東鎮立游泳池從2004年開幕以來便修繕不斷、歷經數次封館，成為鎮公所頭痛的燙手山芋，為了避免一修再修的情況上演，今年決定一次投入4500萬元預算，要把游泳池整修一步到位，避免每次維修都要被迫封館，影響民眾使用權益。

鎮公所表示，除了要把過濾系統整機全部汰換外，目前游泳池內潮濕昏暗的淋浴間、更衣室計畫拆除，新設計是要將原本在地下室的淋浴間及更衣室重新在1樓空間打造，不僅採光更好也較通風，不會有濃厚的霉味堆積，泳客使用上也可以更舒適，且方便長者不用為更衣爬上爬下。