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桃園龜山「機車左轉靠右」引怨 科技執法暫緩至3月1日

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導
台一線龜山萬壽路二段472號前機車左轉道設計引發民怨，交通部、桃園市府3月1日決議前，暫緩部分科技執法取締。記者楊湛華／攝影
台一線龜山萬壽路二段472號前機車左轉道設計引發民怨，交通部、桃園市府3月1日決議前，暫緩部分科技執法取締。記者楊湛華／攝影

桃園市龜山區萬壽路二段472號前機車左轉專用道，因設置在道路最右側，日前引發民怨，交通部、桃市交通局及警察局今會勘完畢，將決議是否將移置路中、延長號誌秒數，3月1日必須結議，期間機車禁行機車道科技執法將暫緩，但遭檢舉、發生事故不在此限。

台一線龜山區萬壽路二段往桃園市方向車流大，其中萬壽路二段472號前還和振興路、長壽路等交會，形成五岔路口，加上最外側機車左轉專用道共4條車道，車流繁雜，警方去年12月1日也增設科技執法設備，取締闖紅燈、測速照相、違規左轉等。

其中機車左轉須在所有車道最右側車道，停等多時相號誌的左轉號誌燈亮，原先設計理念是可避免汽、機車交織，減少車禍事故發生。

但網友不買單，紛紛在臉書「龜山讚警」文章下抱怨「左轉靠左、右轉靠右很難？」「騎過去看到牌子判斷完可能已進入雙白線區（按：來不及切換車道）」、「尖峰時段秒數不足，左轉專用道和直行車道靠很近，根本就是想製造車禍」。也有人質疑機車左轉道過窄、左轉秒數不夠等。

對此路權單位交通部工務總局第一養工處，以及市府交通局、交通警察大隊今上午聯合會勘，在觀察用路及號誌、車道設計後，決議在3月1日前就2大爭議事項完成結議，包括（一）能否比照春日、經國路口將機車左轉專用道移置到路中，（二）長壽路左轉振興路口號誌秒數延長或放寬中間車道左轉。

交警大隊指出，2月16日至3月1日決議前，「機車禁行機車道科技執法」項目將暫緩製單，但若遇民眾檢舉禍、發生事故等情下，仍須依現行法令規定製單及擔負肇責，其餘項目照常取締。

台一線龜山萬壽路二段472號前機車左轉道設計引發民怨，交通部、桃園市府3月1日決議前，暫緩部分科技執法取締。記者楊湛華／攝影
台一線龜山萬壽路二段472號前機車左轉道設計引發民怨，交通部、桃園市府3月1日決議前，暫緩部分科技執法取締。記者楊湛華／攝影

車道 科技執法 桃園

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