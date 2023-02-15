馬祖新村馬村實驗藝廊申請展覽徵件 3月3日前可報名
桃市府為鼓勵傑出及年輕藝術家與文創工作者創作展出，即日起至3月3日止，辦理「馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽」徵件，只要為國內公私立美術團體、機關、學校及藝術與文創工作者，皆可採紙本或使用電子檔案方式提出申請，歡迎有興趣的市民朋友們踴躍投件。
桃文化局於2020年開始在馬祖新村眷村文創園區辦理申請展覽，開放園區1至3號眷舍空間為「馬村實驗藝廊」，本次申請者須提供展覽企畫書並填妥申請表提出申請，企畫書須包含展覽名稱、展出構想或理念、作品種類及介紹、整體空間規畫及展覽布置示意圖和藝術家簡歷，申請作品需有一半以上為最近2年內創作。
申請計畫經資格審查後，將邀集專家學者組成評審委員會審查，再函知通過及未通過審查結果。本次獲選計畫，將安排於2023年馬村實驗藝廊下半年檔期展出，徵件至3月3日截止，詳細內容請上桃園市政府文化局官網查詢。
文化局說，過往辦理計畫，有描述眷村生活生命故事戲「李太太與她的四個女兒」、藝術家聯展「卡溜登入」、「繞成一場凝聚」、藝術進駐創作聯展「根。鏈」，並辦理親子工作坊及藝術家座談等各種形式，期望以馬村實驗藝廊為平台，重新詮釋眷村文化提昇文創實驗精神，及鼓勵創新潛力。
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