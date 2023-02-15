快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

馬祖新村馬村實驗藝廊申請展覽徵件 3月3日前可報名

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
《李太太與她的四個女兒》曾參與馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽徵件計畫。圖／報系資料照
《李太太與她的四個女兒》曾參與馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽徵件計畫。圖／報系資料照

桃市府為鼓勵傑出及年輕藝術家文創工作者創作展出，即日起至3月3日止，辦理「馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽」徵件，只要為國內公私立美術團體、機關、學校及藝術與文創工作者，皆可採紙本或使用電子檔案方式提出申請，歡迎有興趣的市民朋友們踴躍投件。

桃文化局於2020年開始在馬祖新村眷村文創園區辦理申請展覽，開放園區1至3號眷舍空間為「馬村實驗藝廊」，本次申請者須提供展覽企畫書並填妥申請表提出申請，企畫書須包含展覽名稱、展出構想或理念、作品種類及介紹、整體空間規畫及展覽布置示意圖和藝術家簡歷，申請作品需有一半以上為最近2年內創作。

申請計畫經資格審查後，將邀集專家學者組成評審委員會審查，再函知通過及未通過審查結果。本次獲選計畫，將安排於2023年馬村實驗藝廊下半年檔期展出，徵件至3月3日截止，詳細內容請上桃園市政府文化局官網查詢。

文化局說，過往辦理計畫，有描述眷村生活生命故事戲「李太太與她的四個女兒」、藝術家聯展「卡溜登入」、「繞成一場凝聚」、藝術進駐創作聯展「根。鏈」，並辦理親子工作坊及藝術家座談等各種形式，期望以馬村實驗藝廊為平台，重新詮釋眷村文化提昇文創實驗精神，及鼓勵創新潛力。

馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽徵件，即日起至3月3日止，符合資格者可申請。圖／桃園巿文化局提供
馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽徵件，即日起至3月3日止，符合資格者可申請。圖／桃園巿文化局提供

文創 藝術家 眷村

延伸閱讀

新加坡藝術家黃意會辦個展 「畫作色彩繽紛」盼疫情早日落幕

日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

新竹縣新美術館選址總圖旁 文化局將展開建築先期規畫

影／台南府城「最高山」桂子山整建動工 未來成為觀景點

相關新聞

竹市府今成立棒球場體檢會李鴻源入列 研議鑽探取樣不開挖

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與，內政...

桃園龜山「機車左轉靠右」引怨 科技執法暫緩至3月1日

桃園市龜山區萬壽路二段472號前機車左轉專用道，因設置在道路最右側，日前引發民怨，交通部、桃市交通局及警察局今會勘完畢，...

馬祖新村馬村實驗藝廊申請展覽徵件 3月3日前可報名

桃市府為鼓勵傑出及年輕藝術家與文創工作者創作展出，即日起至3月3日止，辦理「馬祖新村眷村文創園區馬村實驗藝廊申請展覽」徵...

大湖後龍溪治理線引發部分居民疑慮 盼兼顧自然生態

水利署第二河川局公告的苗栗縣大湖鄉後龍溪治理線及規畫工程最近引發部分地主及權益人疑慮，質疑當初未發文通知所有權益人就在村...

苑裡鎮青埔生命紀念館舉辦春季法會 公所公布注意事項

清明掃墓即將到來，苗栗縣苑裡鎮公所將提前在青埔生命紀念館舉辦一年一度春季法會，而為了留給下一代健康的環境，公所也發布相關...

竹市府今成立棒球場體檢會 各黨議員看法分歧

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今由副市長蔡麗清開記者會，宣布召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，並邀集11名專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦