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大湖後龍溪治理線引發部分居民疑慮 盼兼顧自然生態
水利署第二河川局公告的苗栗縣大湖鄉後龍溪治理線及規畫工程最近引發部分地主及權益人疑慮，質疑當初未發文通知所有權益人就在村辦公處公告，有許多不公平及異議之處，且擔心河川治理工程影響自然景觀及生態，為此提出陳情，大湖鄉公所前天邀相關權益人座談，聽取心聲，3月初將請二河局派員到地方說明協調。
陳情指出，2019年公告的治理線未發文通知所有相關權益人，就逕自於村辦的公佈欄，違反行政程序，鄉公所應退回都市計畫重新審議及重新通盤檢討，並請縣府暫緩審議此案。
陳情民眾建議沿現有蛇籠溪岸新建低密度河堤，比照獅潭溪取消防汛道路與台三線共用，並希望二河局提出的大湖農工至觀音宮第一階段河堤設計，能重新整體規畫，邀所有公民參與提案討論，維護大湖自然生態及美景，且後龍溪、沙河溪是飯島氏銀鮈保育棲地，原規畫設計有破壞飯島氏銀鮈棲地的嚴重疑慮。
大湖鄉長黃惠琴表示，相關權益人希望河川治理工程能兼顧大湖的自然及觀光遊憩景觀，目前大湖二橋至恭敬橋的部分二河局已完成規畫，未來第二階段將進行恭敬橋下游至法雲寺方向的規畫，鄉公所已聯繫二河局轉達民眾心聲，二河局也允諾3月初到地方說明。
鄉公所人員指出，當初二河局公告治理線曾多次修改，也赴各村辦說明會，部分權益人可能未接獲通知參與，對治理工程有所疑慮。
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