苑裡鎮青埔生命紀念館舉辦春季法會 公所公布注意事項

清明掃墓即將到來，苗栗縣苑裡鎮公所將提前在青埔生命紀念館舉辦一年一度春季法會，而為了留給下一代健康的環境，公所也發布相關注意事項，「從自我出發、從小事做起」邀請鄉親們一起來改變，一起累積能量孕育美好苑景。

公所表示，今年春季法會因需補上班關係，訂於國曆3月26日周日舉辦。當天將在青埔農會及致民國中規畫停車場，法會當天禁止汽車進入園區內，提供接駁車接送服務，歡迎鄉親多加利用。

園區戶外搭設佛壇及延聘法師誦經祈福、超渡亡靈；為避免群聚感染，請務必配戴口罩，並請大家可提前分流祭拜。

法會當天，禁止持香及供品入塔祭拜 ( 可合掌祭拜 ) ；佛祖供品請放置戶外祭拜區。中午所備有簡易素餐 ( 限量供應 ) ，為減低環境負擔及因應疫情關係，請鄉親自行攜帶碗筷、水杯等食器。