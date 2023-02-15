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苑裡鎮青埔生命紀念館舉辦春季法會 公所公布注意事項

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苑裡鎮青埔生命紀念館今年春季法會，訂於國曆3月26日周日舉辦，當天規畫有停車場，禁止汽車進入園區內。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮青埔生命紀念館今年春季法會，訂於國曆3月26日周日舉辦，當天規畫有停車場，禁止汽車進入園區內。圖／苑裡鎮公所提供

清明掃墓即將到來，苗栗縣苑裡鎮公所將提前在青埔生命紀念館舉辦一年一度春季法會，而為了留給下一代健康的環境，公所也發布相關注意事項，「從自我出發、從小事做起」邀請鄉親們一起來改變，一起累積能量孕育美好苑景。

公所表示，今年春季法會因需補上班關係，訂於國曆3月26日周日舉辦。當天將在青埔農會及致民國中規畫停車場，法會當天禁止汽車進入園區內，提供接駁車接送服務，歡迎鄉親多加利用。

園區戶外搭設佛壇及延聘法師誦經祈福、超渡亡靈；為避免群聚感染，請務必配戴口罩，並請大家可提前分流祭拜。

法會當天，禁止持香及供品入塔祭拜 ( 可合掌祭拜 ) ；佛祖供品請放置戶外祭拜區。中午所備有簡易素餐 ( 限量供應 ) ，為減低環境負擔及因應疫情關係，請鄉親自行攜帶碗筷、水杯等食器。

其他如供品請自行看顧，公所不負保管責任，法會結束後（約下午4點半）請自行帶回供品，如未取回，將視同廢棄物處理。響應紙錢集中燒，公所提供紙錢收運服務，民眾可將紙錢放置環保袋(米袋)，由公所集中後統一處理，減少空氣污染物的排放。

苑裡鎮青埔生命紀念館今年春季法會訂於國曆3月26日周日舉辦，公所也提前公布相關注意事項。圖／苑裡鎮公所提供
苑裡鎮青埔生命紀念館今年春季法會訂於國曆3月26日周日舉辦，公所也提前公布相關注意事項。圖／苑裡鎮公所提供

法會 苗栗縣

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