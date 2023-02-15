竹市府今成立棒球場體檢會 各黨議員看法分歧

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今由副市長蔡麗清開記者會，宣布召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，並邀集11名專家學者參與，強調「全面體檢，才能知道缺失規模還有多大」；不過，市議會各黨派議員意見各異，棒球場問題，仍有難題要解。

國民黨團發言人、市議員吳旭豐指出，藍營對於市府成立棒球場體檢會樂觀其成，之前棒球場所稱發現152項缺失，且148項已改善完成，但這些資訊都是前市府認定的，民眾很難相信前市府的說詞，畢竟前市府蓋出這樣一座布滿瑕疵的棒球場。目前市府成立體檢會的目的是找出前市府未發現的問題，國民黨團所有議員也會用更積極，以專業為主的態度，監督市府提出的各項缺失與改善方法。

市議員黃美慧指出，當初議會成立棒球場監督小組，向市府索資或要求廠商到議會說明，屢次都遭前市府拒絕，想去棒球場會勘也不得其門而入，因此樂見高虹安市府成立棒球場體健會，也許未來能確實落實改善棒球場，而非民進黨團所稱全面性開挖就能解決所有問題。

民進黨團總召、市議員陳建名指出，新竹市府成立棒球場改善小組後，現在又成立體檢會，但過去對於改善小組作業進度及未來體檢會期待的作業期程卻完全無法掌握，市府現在對棒球場正處於一種行政失能的狀態，解決問題才是正辦，再一次呼籲市府別再迴避，應全面開挖棒球場早日辦理驗收，讓球迷與市民期盼的賽事能早日回歸。

市議員劉康彥表示，蔡麗清副市長及施淑婷發言人，面對媒體詢問新竹市棒球場152項問題的改善進度，竟然連這樣的問題都回答不出來。他質疑，蔡長可能忘記曾在今年1月16日親自主持改善小組第22次會議，棒球場改善的過程，市政府都有滾動式的檢討和記錄，但蔡副市長面對媒體詢問卻回答不出來，這就叫做裝睡的人永遠叫不醒。

時代力量議會黨團總召林彥甫議員表示，新竹市棒球場的改善眾所矚目，高虹安市長上任近50天，遲至今日才組成體檢會，顯然不夠積極。針對體檢會的任務，市府說明將以釐清問題為主，但市民和球迷期待的是能盡早在竹市看到球賽。時力黨團認為，高市長除釐清缺失和合約權責外，應盡速提出後續改善計畫和期程。