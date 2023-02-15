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桃園市失業者職業訓練3月起陸續開課 12班360名額

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市就服處去年輔導訓練失業者後，就業率達超過82%。圖／桃園市政府勞動局提供
桃園市就服處去年輔導訓練失業者後，就業率達超過82%。圖／桃園市政府勞動局提供

桃園市政府就業職訓服務處為協助失、待業勞工盡早回歸職場，提升就業競爭力，今年持續辦理桃園「有頭鹿」職能訓練場（失業者職業訓練），第1梯次3月至5月陸續開課，包含技術、服務及其他職類共12班次，提供360個訓練機會，讓勞工有多元的選擇機會，適性學習並接軌就業。

今年開課班級包含複合式餐飲實務班、亮顏美甲美睫培訓班第01期、快剪男女髮藝應用班、沙龍剪髮設計培訓班、觀光導覽解說員實務培訓班、烘焙實務就業培訓班、美容實務與香氛調製培訓班、高效影音視覺行銷策略整合應用班、商業設計與微電影剪輯實務班、室內設計暨系統櫃繪圖整合實務班、複合式料理實務班、機車修護實務班，種類包括餐飲、美容、觀光導覽、影音剪輯、室內設計及機車修護等多元類別的課程安排，提供民眾豐富學習之管道，擴大本市職訓力，強化勞工就業技能，並期待結訓後與工作職場無縫接軌。

就業職訓服務處處長劉玉儀表示，就職處委外訓練辦理多元職訓課程，規畫專業課程，培養學員符合產業的技能需求，並配合完整的就業輔導措施，縮短待業期間，讓學員都能順利就業，111年開辦26個班次690人參訓，輔導訓後就業率達超過82%。

就服處表示，經審查符合長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民等特定身分參訓資格，訓練課程免費，一般身分者補助80%費用。另符合相關規定資格者，還可以請領職業訓練生活津貼，即日起報名，招生詳細資訊可至桃園市政府就業職訓服務處、桃園工作職缺地圖、台灣就業通查詢。

今年3至5月就業訓練輔導課程有16班，360個名額ㄏ圖／桃園市政府勞動局提供
今年3至5月就業訓練輔導課程有16班，360個名額ㄏ圖／桃園市政府勞動局提供

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