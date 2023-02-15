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造福偏鄉 部桃新屋分院成立兒童發展聯合評估中心

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃新屋分院兒童發展聯合評估提供評估與追蹤，包括兒童生理、粗大與精細動作、認知等。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃新屋分院兒童發展聯合評估提供評估與追蹤，包括兒童生理、粗大與精細動作、認知等。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院表示，桃園醫院新屋分院2月開辦理兒童發展聯合評估服務，提供評估與追蹤，包括兒童生理、粗大與精細動作、認知、語言理解與表達、社會互動、情緒發展等，有助全面了解兒童發展狀況，讓早期診斷即時提供或轉介早期療育資源，把握黃金治療時期。

新屋分院鄭明德分院長表示，偏鄉早期療育資源有限，以往新屋、觀音地區的兒童若有聯合評估的需求，都需要轉介到總院，除了服務量能有限，家長與兒童還需舟車勞頓往返，今年分院成立兒童發展聯合評估中心，希望對於偏鄉地區的療育資源有所幫助。

復健科主任羅惠郁醫師也表示，聯合評估中心由復健科團隊包含醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師，聯合小兒科、兒童身心科與社工等相關專業人員，提供兒童全面性發展評估。除了幫助偏鄉孩童早期診斷早期療育，也能幫助兒童與家長連結社會福利、教育等相關資源。

只要設籍桃園市，一年內未有聯合評估的六歲以下兒童，如果有發展評估需求，或入學教育安置、身心障礙手冊鑑定等需要聯合評估報告，家長都可帶孩子先到分院復健科看診再安排評估，也可電話諮詢（03）4971989分機5640。

衛福部桃園醫院新屋分院成立兒童發展聯合評估服務。圖／衛福部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院新屋分院成立兒童發展聯合評估服務。圖／衛福部桃園醫院提供

復健 偏鄉 桃園

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