造福偏鄉 部桃新屋分院成立兒童發展聯合評估中心

衛福部桃園醫院表示，桃園醫院新屋分院2月開辦理兒童發展聯合評估服務，提供評估與追蹤，包括兒童生理、粗大與精細動作、認知、語言理解與表達、社會互動、情緒發展等，有助全面了解兒童發展狀況，讓早期診斷即時提供或轉介早期療育資源，把握黃金治療時期。

新屋分院鄭明德分院長表示，偏鄉早期療育資源有限，以往新屋、觀音地區的兒童若有聯合評估的需求，都需要轉介到總院，除了服務量能有限，家長與兒童還需舟車勞頓往返，今年分院成立兒童發展聯合評估中心，希望對於偏鄉地區的療育資源有所幫助。

復健科主任羅惠郁醫師也表示，聯合評估中心由復健科團隊包含醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師，聯合小兒科、兒童身心科與社工等相關專業人員，提供兒童全面性發展評估。除了幫助偏鄉孩童早期診斷早期療育，也能幫助兒童與家長連結社會福利、教育等相關資源。