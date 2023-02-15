聽新聞
test
0:00 / 0:00
造福偏鄉 部桃新屋分院成立兒童發展聯合評估中心
衛福部桃園醫院表示，桃園醫院新屋分院2月開辦理兒童發展聯合評估服務，提供評估與追蹤，包括兒童生理、粗大與精細動作、認知、語言理解與表達、社會互動、情緒發展等，有助全面了解兒童發展狀況，讓早期診斷即時提供或轉介早期療育資源，把握黃金治療時期。
新屋分院鄭明德分院長表示，偏鄉早期療育資源有限，以往新屋、觀音地區的兒童若有聯合評估的需求，都需要轉介到總院，除了服務量能有限，家長與兒童還需舟車勞頓往返，今年分院成立兒童發展聯合評估中心，希望對於偏鄉地區的療育資源有所幫助。
復健科主任羅惠郁醫師也表示，聯合評估中心由復健科團隊包含醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師，聯合小兒科、兒童身心科與社工等相關專業人員，提供兒童全面性發展評估。除了幫助偏鄉孩童早期診斷早期療育，也能幫助兒童與家長連結社會福利、教育等相關資源。
只要設籍桃園市，一年內未有聯合評估的六歲以下兒童，如果有發展評估需求，或入學教育安置、身心障礙手冊鑑定等需要聯合評估報告，家長都可帶孩子先到分院復健科看診再安排評估，也可電話諮詢（03）4971989分機5640。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言