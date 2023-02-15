快訊

經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

竹市府今成立棒球場體檢會李鴻源入列 研議鑽探取樣不開挖

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（左2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（左2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與，內政部前部長李鴻源也入列。針對棒球場土壤級配與排水等缺失，體檢會目標採取鑽探取樣，不會開挖，並強調會盡快安排會勘、鑽探時間點，至於棒球場何時啟用尚無時間表。

蔡麗清今天邀集體檢會其中3名專家學者開記者會，包含李鴻源、建築師韋多芳、陽明交通大學土木工程學系教授曾仁杰參與。蔡並說明，去年12月26日以來針對球場使用管理、體檢監督等事項進度，並強調與OT廠商龍來有共識不解約，球場先暫停營運。

新竹棒球場排水不良、土壤挖出廢棄物等缺失引發爭議，未來是否開挖？蔡麗清說，因草皮隱蔽下方狀態，無法用肉眼檢視，公正檢測單位有提供可以點、線、面方式開挖檢測，未來將採取何種方式進行，她表示會盡快與體檢會委員共同研商討論後續。

李鴻源則認為不會以開挖方式進行，則是鑽探取土樣，這部分並非複雜的作業，要處理的速度會很快，一周就可以完成。他也對棒球場爭議感到「很遺憾」，認為是單純的專業問題卻演變為政治問題，只要鑽探後續可就近將樣本交給交大實驗室釐清。

「希望不要拖太久！拖太久不好。」李鴻源也說，只要取得粒徑、級配等資料就能清楚知道，下面有沒有埋東西不用猜來猜去，之後可根據比賽場地需求，再來跟合約廠商商談如何達到標準，後續應該可以快速處理，完成體檢。

蔡麗清說，體檢會成立會先面對相關缺失問題，也會安排拜會檢察署，了解檢方對於市府安排的抽檢方式有無意見？她更強調「全面體檢，才能知道缺失規模還有多大」，後續絕對會以專業處理面對，至於體檢何時完成？球場何時啟用？暫無時間。

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（右2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（右2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（左2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清（左2）召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場 蔡麗清 李鴻源

延伸閱讀

綠營批高虹安擺爛新竹棒球場 竹市府發言人回擊了

總體檢桃園公共工程 李鴻源：不考慮所有政治因素

張善政與李鴻源會面 談台灣公共工程回正軌從桃園開始

李鴻源提六座冰山危機 2024需要能掌舵的「台灣船長」

相關新聞

竹市府今成立棒球場體檢會李鴻源入列 研議鑽探取樣不開挖

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與，內政...

張善政攬杜紫軍、孫大川入桃園市府 國家隊級大將進團隊

桃園市長張善政近日將再發布新人事，找來行政院前副院長杜紫軍接任桃園市工商發展投資策進會總幹事，同時推動工策會組織再造，總...

後龍溪河川區域線擴大又不施做護岸 苗栗銅鑼有反彈聲

水利署第二河川局研擬苗栗縣後龍溪治理計畫修正草案，其中國道1號後龍溪橋至苗栗市龜山大橋河段，縣議員黎尚安、銅鑼鄉長謝昌年...

桃園職業訓練3月起陸續開課 符合5資格訓練免費

為協助待業勞工盡早回歸職場，桃園市就業職訓服務處舉辦失業者職業訓練，第1梯次將於3月至5月陸續開課，其中包含技術職類、服...

雙層炮仗花瀑遇上櫻花盛開 苗栗銅鑼環保公園正美麗

苗栗縣銅鑼鄉環保公園炮仗花今年來晚了，目前花開約四、五成，雙層花瀑剛好碰到最上的第三層櫻花盛開，美不勝收，鄉長謝昌年歡迎...

竹市稅務局宣導租稅18日邀賞櫻 打卡按讚喝免費星巴克

櫻花季到來，新竹市稅務局景觀庭園河津櫻於近日悄悄綻放，形成一片美麗的粉紅花海。市府稅務局今天指出，將於18日上午10時至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦