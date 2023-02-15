竹市府今成立棒球場體檢會李鴻源入列 研議鑽探取樣不開挖

新竹市立棒球場場地缺失受到關注，市府今天由副市長蔡麗清召集成立「新竹市立棒球場工程體檢會」，邀集11名專家學者參與，內政部前部長李鴻源也入列。針對棒球場土壤級配與排水等缺失，體檢會目標採取鑽探取樣，不會開挖，並強調會盡快安排會勘、鑽探時間點，至於棒球場何時啟用尚無時間表。

蔡麗清今天邀集體檢會其中3名專家學者開記者會，包含李鴻源、建築師韋多芳、陽明交通大學土木工程學系教授曾仁杰參與。蔡並說明，去年12月26日以來針對球場使用管理、體檢監督等事項進度，並強調與OT廠商龍來有共識不解約，球場先暫停營運。

新竹棒球場排水不良、土壤挖出廢棄物等缺失引發爭議，未來是否開挖？蔡麗清說，因草皮隱蔽下方狀態，無法用肉眼檢視，公正檢測單位有提供可以點、線、面方式開挖檢測，未來將採取何種方式進行，她表示會盡快與體檢會委員共同研商討論後續。

李鴻源則認為不會以開挖方式進行，則是鑽探取土樣，這部分並非複雜的作業，要處理的速度會很快，一周就可以完成。他也對棒球場爭議感到「很遺憾」，認為是單純的專業問題卻演變為政治問題，只要鑽探後續可就近將樣本交給交大實驗室釐清。

「希望不要拖太久！拖太久不好。」李鴻源也說，只要取得粒徑、級配等資料就能清楚知道，下面有沒有埋東西不用猜來猜去，之後可根據比賽場地需求，再來跟合約廠商商談如何達到標準，後續應該可以快速處理，完成體檢。