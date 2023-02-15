張善政攬杜紫軍、孫大川入桃園市府 國家隊級大將進團隊

桃園市長張善政近日將再發布新人事，找來行政院前副院長杜紫軍接任桃園市工商發展投資策進會總幹事，同時推動工策會組織再造，總幹事一職將調整為「執行長」，並設置產業服務組、人才培育組與勞資合作組，轉型更能為產業創造價值的組織。

另外，監察院前副院長孫大川也將加入由市府捐助成立的桃園市原住民族發展基金會，擔任董事，為原住民族人口全台第二多的桃園推動原民事務，再加上前內政部長李鴻源擔任桃園公共工程體檢委員會總召集人，張善政廣納中央級人才，被視為桃園打造一支前所未有的國家隊。

杜紫軍是張善政競選期間競選總部政策小組召集人，張善政擔當選後被視為副市長第一人選，不過杜並未接下副首長一職。市府人士表示，杜紫軍將以工策會執行長一職「重出江湖」，將完全不支薪，以義工的方式協助張善政推動企業服務與產業發展工作。

為了讓工策會有不同以往的面貌與功能，張善政與杜紫軍多次深談，導入企業的思維與架構，因此將總幹事調整為較符合企業營運概念的執行長，也會設立三個組別，「產業服務組」為服務企業團體、促進投資的，「人才培育組」協助企業養成人才、數位轉型與智慧製造；「勞資合作組」讓市府與各產業團體、勞工團體的互動更緊密，建立勞方與資方的合作平台。

另外，桃園市原住民族人口數超過8萬人，人數全國第二多僅次於花蓮縣，也是台灣西部原住民族移民人口最多的城市。70歲的孫大川是卑南族人，擁有比利時魯汶大學漢學碩士學位，返台後積極投入推動台灣原住民族文學，也曾擔任過原民會主委，對原民事務的推動非常嫻熟；此次張善政邀請孫大川擔任原住民族發展基金會董事，勢必將能為桃園的原民事務有更長遠的規劃。

市府人士說，杜紫軍曾任經濟部長、國發會主委與行政院副院長，孫大川曾任原民會主委與監察院副院長，再加上曾擔任過公共工程委員會主委與內政部長的李鴻源，三人除了專業程度無庸置疑之外，更都是中央院級與部會級的人才，此次他們願意應張善政之邀再次投入公共事務，完全是被張善政為桃園規劃的願景所打動，這也呈現張善政對人才的磁吸效應，張善政廣納中央級人才，在桃園組建國家隊，為桃園發展加速前進。